嘉義鳳梨酥驚艷日本民眾　口碑大爆發

▲ 嘉義縣鳳梨酥首度進軍日本超市 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農產外銷日本再傳捷報，「嘉義優鮮-鳳梨嘉年華」販售活動在日本山口縣丸久超市Aruk防府店盛大揭幕，縣長翁章梁從2023年起連續3年親赴山口縣推廣嘉義鳳梨，顯示對國際市場布局的高度重視，除延續往年熱銷的「蜜甘味鳳梨」，更首次上架「鳳梨酥」，日本民眾試吃後都讚不絕口。

山口縣民眾一早湧入超市，紛紛選購嘉義縣優質農特產品，顯示品牌在當地已成功建立高辨識度與市場忠誠度，翁縣長也親自邀請民眾品嚐，消費者大讚蜜甘味鳳梨、鳳梨酥都好吃，擄獲大人、小孩的胃口，要買回家與家人親友共享，小朋友吃完一塊還要一塊，大喊「喔伊細！」

今年突破推動嘉義名產「鳳梨酥」至丸久超市試銷，農業處希望延續過去3年鳳梨銷售持續成長的好成績，透過丸久超市帶動市場熱潮，開創更多機會，拓展日本銷售版圖。

翁章梁、日本丸久超市田中康男社長、山口縣防府市池田豊市長、台農發股份有限公司唐淑華董事長、嘉義縣打貓果菜生產合作社陳映延理事主席及駐日代表處福岡辦事處洪育欽秘書，共同參見證嘉義優質農產再度進軍日本市場。

翁章梁表示，連3年到山口，跟山口縣已成為非常好的朋友，也表示我們的產品深獲丸久超市青睞，嘉義縣的氣候、土地都很適合鳳梨生長，每顆都要種植一年半才能到餐桌，得來不易，但我們的鳳梨纖維細、連中間的芯都可以吃，酸甜比合適，日本朋友一定會喜歡。

翁章梁特別感謝山口縣最大超市系統-丸久超市田中康男社長，從2023年起支持「蜜甘味鳳梨」，使其成為日本超市的指定品牌，穩固嘉義鳳梨在日本市場的長期訂單。

翁縣長也感謝台日農產供應鏈夥伴，包括嘉義縣打貓果菜生產合作社、台農發股份有限公司及日本船昌商事株式會社，正是透過專業團隊的通力合作，才能持續提升品質，在日本市場站穩腳步。