拍賣女王封槌2年！游文玫獲「白手套」榮耀　轉戰藝術教育領域

▲拍賣女王游文玫，震撼宣布將「封槌」兩年。（圖／游文玫提供，下同）



生活中心／綜合報導

台灣知名拍賣官游文玫在3月30日榮獲拍賣界最高榮譽「白手套」獎座後，震撼宣布將「封槌」兩年，暫別商業拍賣第一線，轉戰藝術教育領域，她計劃將多年累積的拍賣經驗與專業知識，投入藝術市場的培育與推廣，為拍賣產業培養新一代專業人才，延續在拍賣產業的影響力！

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▲游文玫在3月30日榮獲拍賣界最高榮譽「白手套」獎座。



游文玫是台灣首位擁有拍賣師專業證照的拍賣官，主持過百場拍賣，並活躍於兩岸三地的藝術市場，在拍賣史上寫下多項輝煌紀錄，她於2022年秋季拍賣會主持張大千經典仕女畫《摩登七戒》，最終以2.3億元落槌，創下台灣書畫類拍賣最高紀錄；2021年春季拍賣時，主槌黃君璧1972年創作的巨幅名作《維多利亞大瀑布通景四屏》，以4,500萬元成交，刷新了黃君璧藝術品的世界拍賣紀錄。

除了耀眼的拍賣成績，游文玫也積極推動拍賣產業的制度改革，她曾參與台灣藝術品交易稅制的修訂，成功將實質稅負從6.75%降至2.7%。此外，她亦推動《文化藝術獎助及促進條例》的修法，自2021年5月起，拍賣交易所得可採分離課稅定額稅率，有效提升市場活絡度。

▲游文玫轉戰藝術教育領域，為拍賣產業培養新一代專業人才。



「封槌」兩年的決定，並非倉促之舉，而是游文玫對於未來發展的深思熟慮，她在今年3月被任命為臺南市美術館新任董事長，雖然這是義務職位，但正值美術館轉型的關鍵期，她決定全力以赴。游文玫表示，「拍賣會上雖然暫時聽不到我激昂的落槌聲，但拍賣場的人生故事，仍將繼續演繹下去！」

同時，游文玫也確立了藝術教育的發展目標，她將專注於藝術產業的專業培育，透過教學、出版、講座及Podcast節目，分享她對拍賣市場的獨到見解與實戰經驗，她目前受聘於國立臺灣師範大學藝術學院，教授藝術產業高階經理碩士在職專班（EMAM），持續為藝術產業輸送專業人才，這位全方位拍賣官，未來將以不同的方式影響藝術市場，推動產業發展。