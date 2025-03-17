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新人新氣象　台南市美術館董事長游文玫接棒、龔卓軍任館長

▲台南市美術館召開第5屆董監事會議，市長黃偉哲敦聘中華民國畫廊協會秘書長游文玫女士擔任董事長、知名策展人龔卓軍擔任館長。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市美術館召開第5屆董監事會議，市長黃偉哲敦聘中華民國畫廊協會秘書長游文玫女士擔任董事長（左）、知名策展人龔卓軍擔任館長。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館3月17日下午召開第五屆董監事會議，依「台南市美術館設置自治條例」由市府聘任第五屆董監事，並頒發聘書給11位董事、5位監事，市長黃偉哲敦聘中華民國畫廊協會秘書長游文玫女士擔任董事長。

黃偉哲市長指出，面對文化部於原南美2館成立台南國家美術館，行政法人台南市美術館面臨轉型之際，期盼館方與市府共同合作，借用董監事豐富的行政管理、藝術學養與行銷經驗，繼續帶領南美館面對未來挑戰。

台南市美術館第五屆董事會並通過新任館長為知名策展人龔卓軍，現任南藝大藝術創作理論研究所專任教授，並擔任《2022 Mattauw 大地藝術季：曾文溪的一千個名字》、《我們從河而來》等展覽策展人、《藝術觀點ACT》季刊召集人。

台南市長黃偉哲表示，龔館長有豐富學養與當代藝術策展經驗，未來兩年將致力推動行政法人台南市美術館發展，也希望帶領南美館與台南國家美術館順利交接2館。未來台南市美術館仍將持續經營1館，並與市府文化局、台南市文資處共同打造農水署嘉南管理處廳舍為新南美二館，新南美二館刻正申請文化部文資局調查研究補助，後續啟動古蹟修復的調查研究及規劃設計，期待在未來能再增添藝術新據點，活化古蹟再利用，也期待新任館長能將台南藝術家帶上國際舞台，讓行政法人台南市美術館營運更為順利圓滿。

台南市美術館第5屆董事會部份董事因已續任2屆無法留任外，其餘多位董監事留任，第5屆董事會成員除市府副市長葉澤山為機關代表派任之董事外，另有國立台中教育大學人文學院院長林欽賢、財團法人林榮三文化公益基金會蔡素芬執行長及曾獲「人間國寶」的陳啟村藝術家為續任董事。

▲台南市美術館召開第5屆董監事會議，市長黃偉哲敦聘中華民國畫廊協會秘書長游文玫女士擔任董事長、知名策展人龔卓軍擔任館長。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

新任董事聘有可成教育基金會林珍玫執行長、府城人物畫會創會會長蘇奕榮藝術家、高雄科技大學文化創意產業系黃雅玲教授、成功大學創意產業設計研究所陳明惠教授、清華大學科技藝術研究所曾鈺涓教授、崑山科大視訊傳播設計系趙品灃助理教授。

在監事會的組成方面，有機關派任市府法制處楊璿圓處長、主計處李錫東處長，另藝術鑑定專家葉國新先生留任，並新聘陳惠菊律師及台南大學視覺藝術與設計學系潘青林教授擔任監事。

市長黃偉哲表示，第5屆的董、監事都是在美術館、博物館、行政法人、法律事務、藝術策展、視覺傳播等領域有所專精的專業人士，且多數董監事都出身台南，對台南藝術教育推廣懷有熱情與理想，相信借由董監事在藝術管理、會計法務與市場行銷等長才，相信能夠帶領台南市美術館面對未來挑戰。

歷經去年2024台南四百年系列活動舉辦，南美館已是台南藝文重要的展示場域，面對未來二館撥用予文化部台南國家美術館，市長黃偉哲期待未來府城核心區除了有國家級美術場館運作外，更能與行政法人台南市美術館攜手並進，發揮中央挹注地方、大館帶小館之動能，齊力打造府城核心區藝術參觀人流與府城觀光。

隨著台南市美術館邁入新的里程，台南市政府於3月17日頒發第5屆董事、監事的聘書暨召開第5屆第1次董監事會議，市長黃偉哲期待在最熟悉台南美術館發展歷程、並對南美館有高度期待的董監事帶領下，能引領台南市美術館面對未來挑戰，並與台南國家美術館攜手合作，為台南打造出美不勝收的藝術盛況。

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