德國新創公司試射「光譜火箭」　升空40秒墜毀爆炸

▲德國新創公司伊薩航太發射光譜火箭，火箭升空後墜落爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國新創公司伊薩航太（Isar Aerospace）30日首次試射「光譜」（Spectrum）無人火箭，火箭在挪威安島太空發射場（Andoeya Spaceport）順利升空，但約40秒後墜落爆炸。畫面顯示，火箭墜落位置就在距離發射台不遠處，迅速起火。

路透、法廣等報導，伊薩航太30日發射光譜無人火箭，光譜火箭是專為搭載不超過1公噸的中小型衛星而設計，這次發射任務原定3月24日進行，但因天候因素延至30日才發射。

Drone and pad footage from Isar Aerospace's Spectrum launch. You can see it avoided the pad when it came down. pic.twitter.com/NePozHqYad — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) March 30, 2025

依據影片，光譜火箭起初順利發射升空，但後來突然傾斜，隨後墜落爆炸。墜落位置距離發射台並不遠，迅速起火，未造成人員傷亡。

伊薩航太執行長梅茨勒（Daniel Metzler）事後表示，此次的首次試飛任務滿足所有期望，取得巨大成功，也驗證緊急中止發射系統是完好的。伊薩航太強調，「公司能夠收集大量飛行數據與經驗，為未來的任務應用提供參考」。

梅茨勒在火箭發射前曾說，第二枚與第三枚光譜火箭正在開發中，「無論首飛結果怎麼樣，我們都會迅速重返發射台」。