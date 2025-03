德國新創公司試射「光譜火箭」　升空40秒墜毀爆炸

▲德國新創公司伊薩航太發射光譜火箭,火箭升空後墜落爆炸。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

德國新創公司伊薩航太(Isar Aerospace)30日首次試射「光譜」(Spectrum)無人火箭,火箭在挪威安島太空發射場(Andoeya Spaceport)順利升空,但約40秒後墜落爆炸。畫面顯示,火箭墜落位置就在距離發射台不遠處,迅速起火。

路透、法廣等報導,伊薩航太30日發射光譜無人火箭,光譜火箭是專為搭載不超過1公噸的中小型衛星而設計,這次發射任務原定3月24日進行,但因天候因素延至30日才發射。

Drone and pad footage from Isar Aerospace's Spectrum launch. You can see it avoided the pad when it came down. pic.twitter.com/NePozHqYad