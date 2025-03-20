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奇蹟！挪威男子「雪崩活埋7小時」獲救　專家：幾乎沒先例

▲▼挪威特羅姆斯郡（Tromsø）靈恩市（Lyngen）林根冰川峽灣。（圖／達志影像／美聯社）

▲靈恩市林根冰川峽灣（Lyngenfjord ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

挪威北部近日發生雪崩，一名外國滑雪客遭掩埋長達7小時後奇蹟獲救，當地專家直呼這種情況幾乎前所未見，因為大多數人被雪埋後10分鐘內就可能窒息喪命。

根據《衛報》報導，這起意外發生在挪威特羅姆斯郡（Tromsø）靈恩市（Lyngen），該名年約40至50歲的男子與另外兩名友人當時正在滑雪，卻不幸遇上突如其來的雪崩，他被埋進約1.5公尺深的積雪中。然而，他竟在雪下找到一個空氣袋，讓他能夠呼吸，甚至還成功撥打電話向警方求救。

當地馴犬師米特加德（Kristian Midtgard）在午夜過後與搜救犬「威士忌」（Whiskey）成功找到該名男子，當時他已遭掩埋長達7小時，但意識仍清楚。米特加德受訪時坦言，「我們真的很震驚，因為根據經驗，長時間埋在雪下的人幾乎不可能存活。」

當地雪崩研究員赫特蘭（Audun Hetland）也表示，「一般來說，雪崩受困者能存活超過10分鐘已屬罕見，但這名男子竟然撐了7個小時，幾乎沒有先例。」

據了解，與該名男子同行的另一名旅伴同樣被雪崩捲走，甚至被衝進下方的峽灣水域，所幸他順利游上岸並向當局求助。不過，同行的女性旅伴至今仍下落不明，搜救行動仍在持續進行。

靈恩市市長拉森（Erik Larsen）形容這起罕見的生還案例是奇蹟，同時也再次提醒滑雪愛好者，進入雪崩高風險地區時，務必留意當局的警告，並攜帶必要的安全設備，以確保自身安全。

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