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成大校門口1死4傷驚悚車禍原因曝　圖書館女職員明知癲癇被起訴

記者林東良／台南報導

台南市東區大學路成功校區對面，2024年8月12日下午5時7分許，發生2部自小客車對撞，結果波及多部機車，造成１死4傷，涉嫌肇事的成大圖書館林姓女子自稱係癲癇發作造成，台南地檢署檢察官偵查終結，認被告林女有癲癇卻未注意身體狀況而開車，有過失，依過失致死罪嫌起訴！

▲成大圖書館林姓女子駕車時因癲癇發作造成1死4傷，台南地檢署檢察官，認被告林女有癲癇卻未注意身體狀況而開車，有過失，依過失致死罪嫌起訴。。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大圖書館林姓女子駕車時因癲癇發作造成1死4傷，台南地檢署檢察官，認被告林女有癲癇卻未注意身體狀況而開車，有過失，依過失致死罪嫌起訴。。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大圖書館職員林姓女子2024年8月12日下午5時許，駕車離開成功校區時，突然高速往前衝撞，在除沒有煞車撞斷柵欄，再撞上一輛黑色自小客車，接著波及6輛機車，除了肇事駕駛林女、汽車駕駛黃男（55歲）受傷外，現場還有2名騎士(官女30歲、王男69歲）遭波受傷送醫，另外1名42歲電動機車蔡姓女騎士則當場死亡，未送醫。

▲成大圖書館林姓女子駕車時因癲癇發作造成1死4傷，台南地檢署檢察官，認被告林女有癲癇卻未注意身體狀況而開車，有過失，依過失致死罪嫌起訴。。（圖／記者林東良翻攝，下同）

起訴資料指出，林女患有局部意識障礙型癲癇症，並於2024年4月間至113年8月5日之期間，亦持續至成大醫院定期治療，長期均需使用2種以上之抗癲癇藥物，亦長期紀錄病症發作時之情形，林女知悉所罹患之癲癇症於發作時會有意識障礙，有可能會接續引發全身僵直與意識喪失之情形，不定期發作頻率從每月數次至數月1次不等，且發作持續之時間一般為數分鐘，發作完仍會有短暫意識模糊狀態，直到意識清醒。

林女明確知悉自身有癲癇症突發之可能，其於發作時會有意識障礙，有可能會接續引發全身僵直與意 識喪失之情形，且其於2024年8月5日至成大醫院回診後，知悉所服用之抗癲癇藥物有所調整以及於服用該藥物後曾出現些微頭暈症狀之副作用，在癲癇症尚未治癒前以及服用抗癲癇藥物後，均應避免駕駛及操作車輛，且依案發當時天候晴、無道路照明設備、柏油路面乾燥、 無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事。

▲成大圖書館林姓女子駕車時因癲癇發作造成1死4傷，台南地檢署檢察官，認被告林女有癲癇卻未注意身體狀況而開車，有過失，依過失致死罪嫌起訴。。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但林女仍自認有定期回診並持續服藥，而自信所罹患之癲癇症應不至於駕駛及操作車輛時發作，竟疏未注意其所罹患癲癇症仍未完全治癒而於駕車過程中有可能突發，應避免駕駛及操作車輛之情形下，仍貿然於12日下午5時4分許，自成大總圖書館旁地下停車場，駕車駛出該停車場並右轉往大學路方向行駛之際，因所罹患之癲癇症突發，陷入頭暈、意識障礙、全 身僵直與意識喪失之狀態下繼續踩油門往前行駛，因而陸續撞擊成大校園內多輛靜止腳踏車、成大校園大學路入口處之柵欄機1台、告示牌1個、遮陽傘1個、造景路燈3個等物品後，再接續撞擊成大成功校區入口處之警衛室，並因此造成 該車輛撞擊小客車及機車，造成蔡姓女子因頭胸 腹部撞挫傷併骨折、顱骨開放性骨折併顱腦損傷而當場死亡；黃姓男子等人受有頸椎斷裂等輕重傷（未告訴），林女在現場向查處員警承認為肇事人，案經市警一分局送辦。

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