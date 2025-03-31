達成慈善基金會9年捐南投1480萬　助弱勢喪家及兒少儲蓄金繳存

▲達成慈善基金會捐款230萬元，助弱勢家庭喪葬負擔及兒少儲蓄金繳存與獎勵。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

財團法人達成慈善基金會長期捐贈南投縣善款，幫助弱勢家庭減輕喪葬費用負擔及弱勢兒少儲蓄金繳存與獎勵，累計9年來已達1480萬元 ，日前又加碼捐助230萬元；縣政府表示將會嚴謹審慎運用，讓更多需要幫助的鄉親受惠。

達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩27日率同基金會成員，遠從桃園市赴南投縣政府捐出善款，由縣府秘書長洪瑞智代表接受，並回贈感謝狀，表達感激該基金會多年來對該縣弱勢民眾持續的支持與愛護的善舉。

縣府社會及勞動局指出，達成慈善基金會自101年成立至今已13年，秉持棺木濟助，扶弱濟助、助學濟助、急難救助等為宗旨，募集各項經費、透過各界愛心力量，共同關懷弱勢家庭；該基金會自106年起至今年捐助南投縣的部分，有1320萬元已嘉惠喪家1401戶，協助弱勢家庭度過難關、讓逝世者入土為安，另有160萬元則用於協助兒少未來教育與發展帳戶無法繳存的家戶，自109年迄今已嘉惠弱勢兒少773人。

縣府社勞局表示，最新獲贈的善款將存入南投縣社會救濟會報專戶，由該局派員評估後協助無力殮葬的弱勢家庭，提供部分喪葬費用，另也將針對兒童及少年發展帳戶繳存有特殊狀況者，提供補助金額以利繳存不中斷，也期望藉以喚醒社會大眾對於慈善義舉的重視，號召更多人加入有意義的公益活動。