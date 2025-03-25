達成慈善基金會捐助聯合奠祭350萬　助弱勢者尊嚴告別人生

▲達成慈善基金會捐助聯合奠祭350萬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日出席「達成慈善基金會捐助聯合奠祭善款儀式」表示，達成慈善基金會自民國101年起，已連續14年捐助善款作為聯合奠祭費用，累積捐款金額近2,500萬元；今年持續捐助350萬善款給市府社會救助基金，做為聯合奠祭愛心棺木、骨灰罐、壽衣及蓮花被等，幫助經濟弱勢的市民，有尊嚴地走完人生最後階段。

張善政說，近3年來，達成慈善基金會的捐款金額已提升至每年350萬元，於捐助消防救護車及提供學校社團發展基金等方面更是不遺餘力，感謝基金會長期熱心公益、關懷社會弱勢的善舉，盼能持續攜手讓桃園成為充滿愛與溫情的城市。

達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩表示，達成慈善基金會成立以來，受到各方善心人士熱烈響應，秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，積極將資源傳遞至需要的地方，感謝市府提供平台，讓達成慈善基金會有機會貢獻心力。基金會的善款捐贈範圍除了桃園，還擴展至新竹、苗栗、南投、雲林、宜蘭、花蓮及台東等多個縣市；今（114）年基金會也將捐贈2輛消防救護車，並提供17所國中、10所國小社團發展基金。

民政局表示，達成慈善基金會捐助聯合奠祭善款，幫助逾千個家庭，減輕喪葬費用負擔，讓往生者在簡約、隆重且莊嚴中完成人生最後告別追思儀式，並協助弱勢家庭處理家人後事，讓亡者入土為安。