緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

▲王昱在2014年就提出，緬甸中部恐發生規模7.7地震，現示警未來可能觸發南部斷層活動。（圖／王昱提供）

記者許敏溶／台北報導

緬甸前天（28日）發生強震。投入緬甸地震研究10餘年的學者王昱指出，這次震央位於實皆斷層中段，預估未來2周內，可能還有規模6到6.5餘震，加上為該斷層為走滑型斷層，可能會觸發實皆斷層南段發生較大規模強震，在未來幾個月或幾年，甚至是十數年內，可能出現規模7以上強震。

緬甸前天下午發生強震，美國地質調查所（USGS）測報為震矩規模7.7，泰國氣象總局上修芮氏規模8.2。這起地震震央位於實皆市（Sagaing）西北方十餘公里處，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，也是去年至今全球規模最大地震。

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台大地質系副教授王昱，從博士論文開始，就以緬甸歷史地震作為研究主題，曾連續多年、每年至少有1個月時間前往緬甸當地進行實地調查研究。同時更早在2014年就曾指出，緬甸中部有發生規模7.7強震的潛能。

王昱分析，緬甸實皆斷層長達1000公里以上，這次規模7.7強震發生在實皆斷層中段，從目前資料顯示，地表破裂長度可能達200公里，前天已有超過規模6的餘震，而發生7.7這麼強大地震，未來一定還有餘震，預估未來1到2周，還會有規模6到6.5的餘震。

不過，王昱提醒，更要注意的是這個地震可能觸發同一斷層線上的其他強震，因為實皆斷層屬於走滑型斷層，同一條斷層若有地方發生強震，就很容易觸發同一條斷層鄰近的區段也發生地震，其中又以實皆斷層南段最有可能。

王昱說明，實皆斷層南段在1929年、1930年時發生過規模較大的地震，其中在1930年的5月、12月，分別發生過規模7.2、7.3的強震，而從相關地震的歷史資料與古地震研究顯示，實皆斷層南段地震周期大約100到150年，在未來幾個月或幾年，甚至是十數年內，可能出現規模7以上強震。

▲王昱從博士論文就開始研究緬甸地震。圖為王昱前往緬甸進行實地研究。（圖／王昱提供）