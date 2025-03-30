征服全國舞台！花蓮舞蹈小將勇敢逐夢　舞蹈比賽5特優28優等

▲海星高中斬獲高中職B團體甲組特優。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國學生舞蹈比賽於近日圓滿落幕，來自全國各地的優秀隊伍同場競技，花蓮縣代表隊以精湛的技藝與動人的舞蹈故事，在全國舞台上發光發熱，在眾多優秀隊伍中脫穎而出，贏得個人組7座優等獎及1座甲等獎，團體組5座特優獎及21座優等獎，展現花蓮藝術教育的豐碩成果，載譽歸來！

這場全國最高規格的學生舞蹈比賽，高手雲集，競爭激烈。比賽涵蓋古典舞、民族舞、現代舞及兒童舞蹈等多種類別，花蓮縣代表隊以極高的藝術水準和強大情感張力，在各組別中皆有斬獲，無論是古典舞的柔美、民俗舞的熱情，現代舞的創新，或是兒童舞蹈的靈動，都展現出花蓮學子深厚的舞蹈底蘊。

其中，花蓮高工以《CIFAR》勇奪高中職B團體丙組民俗舞特優；海星高中以《山稜線上的祖居所—ptasandqras女事．女歌》拿下高中職B團體甲組民俗舞特優；秀林國中以《搶婚》取得國中B團體乙組民俗舞特優；化仁國中以《Rayrayen kuradiw傳流不息的樂舞》贏得國中B團體甲組民俗舞特優；北埔國小以《織》榮獲國小B團體乙組民俗舞特優。

▲▼化仁國中獲國中B團體甲組特優。

縣長徐榛蔚表示這場比賽不只是技術的較量，更是耐力與意志力的考驗，學生用汗水證明了自己的實力，每一次辛苦的排練，都是在舞台上發光的養分！特別感謝所有辛勤耕耘的教師，正因為他們無私的奉獻與專業指導，陪伴學生度過無數次練習與挑戰，讓孩子們勇敢逐夢，站上全國最高舞台，為花蓮爭光。

花蓮縣匯聚藝術人才，豐富的自然環境為藝術發展提供了優質養分。縣政府長期推廣藝術教育，幫助學生發揮才華，並設立藝術才能班，涵蓋舞蹈、國樂、音樂與美術等領域，使藝術教育深植基層。此次競賽表現傑出，展現花蓮縣政府長期推動藝文教育的成果，未來將持續支持藝術教育發展，提供更完善的學習環境，讓更多學子能站上更高的舞台，展現花蓮的藝術文化魅力，舞出璀璨未來！