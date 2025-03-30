玉闕朝仁宮連18年跨烏溪赴敦和宮會香　南投副縣長祈願兩岸和平

▲玉闕朝仁宮跨溪敦和宮會香。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆3月是迎媽祖、財神爺進香旺季，互結兄弟宮的台中市烏日玉闕朝仁宮和南投草屯敦和宮，今年連續第18年舉辦跨溪會香遶境，15日由立法院副院長江啟臣從烏溪橋台中市北端扶轎送駕，南投副縣長王瑞德則在南岸橋頭虔敬設香案恭迎，並祈願玄壇元帥武財神等眾神庇佑中投兩縣市闔境平安，也護持兩岸和平、世界無災。

兩座友宮神明鑾駕當天由浩大獅、鼓、神將等陣頭前導，在中投兩縣市交界的草屯鎮烏溪橋頭「兄弟會香」，除江啟臣、王瑞德出席，玉闕朝仁宮董事長林宏昭、敦和宮主委賴怡伶，立委馬文君、楊瓊櫻、顏寬恒，南投縣議員唐曉棻、簡峻庭、李洲忠，草屯鎮長簡賜勝、鎮民代表會主席陳文忠、草屯鎮農會理事長林昆熠及兩縣市眾多信徒都到場見證；草屯在地的惠德宮及南岸七將軍廟等宮廟也出動神明鑾駕，到場熱情迎迓。

王瑞德指出，玉闕朝仁宮和敦和宮主祀的玄壇元帥武財神香火，兩百多年前同船渡海來台，並分別奉祀香爐及金身，為延續這段「兄弟宮」情誼，每年透過會香活動促進雙方情誼，今年已邁入第18年，象徵中投兩縣市關係友好密切，縣市政府更長期合作、共創雙贏。

王瑞德說，這次跨溪遶境會香時間達兩天一夜，不只能夠讓兩宮兄弟情感更加融洽，並讓烏溪兩岸的中投鄉親，安居樂業，事業發達，同時祝願天上聖母、武財神，庇佑兩岸和平，天下太平，國泰民安。