清境農場變粉紅了　山櫻花、八重櫻陸續盛開...賞羊可兼賞花

▲清境農場觀山牧區的櫻花與李花。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受到氣候變化的影響，仁愛鄉清境地區櫻花花期推遲，包括山櫻花及八重櫻到最近才陸續綻放中，花團錦簇、十分美麗；清境農場指出，在有點冷又不會太冷的冬春之交來訪，不只可滿足賞花的樂趣，還可與綿羊親近，騎馬觀賞高山美麗的風景、享受在地美食，是春遊的首選。

清境農場國民賓館餐廳旁的「櫻花王」現正怒放中，吸引住宿旅客紛紛拿起手機拍下櫻花美麗的模樣；青青草原的櫻花也剛大開，遊客一邊與羊隻互動、一邊賞花，特別的是在觀山牧區入口處一株白色李花，潔白美麗的花朵在風中搖曳，搭配著藍天白雲，成為「網美照」最佳取景點。

國民賓館旁的小瑞士花園，則是賞花最方便的私房景點：不只是粉紅色的櫻花，少見而純白潔淨、由緋寒櫻變異的台灣原生「福爾摩沙櫻」（又名白花山櫻）也正盛開，而紫色的荷蘭鳶尾花與紫藤、黃色的大花曼陀羅、五顏六色的牽牛花等，加上每半點上演的水舞秀，令人流連忘返。

▲小瑞士花園的白櫻花與李花。

清境農場表示，從台中高鐵或埔里轉運站搭乘臺灣好行，就可輕鬆抵達場區，享受春遊賞花的樂趣；以往年經驗判斷，櫻花花況應可持續到3月初，而入住國民賓館即可獲贈青青草原與小瑞士花園入場門票。