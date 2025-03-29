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醉駕阿北不肯改！出獄才2個月又喝酒上路　恐第3次入獄

▲桃園市八德分局李姓員警去年5月執勤前酒測，居然2台都超標，長官翌日查出酒測值超標依法函送，李員喊冤說曾吃含有酒精成分巧克力，桃檢偵結以不起訴處分。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台南一名吳姓男子才因酒駕出獄2個月，再度因酒駕被判刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者潘鳳威／台南報導

台南一名吳姓男子，2022、2023年兩次酒駕合併判刑1年6個月，直到去年10月才出獄。沒想到，出獄後的吳男死性不改， 才兩個月又因酒駕被警方送辦。台南地院審理後認為他累犯情節明確不知悔改，判他7月有期徒刑，可上訴，如果判決定讞，恐是短時間內第三度因為酒駕入獄了。

判決書指出，吳男在2022年與2023年，因為兩次酒駕被法院判刑，總共坐了1年6個月的牢，2024年10月16日才剛出獄。同年12月10日晚上10點，吳男在台南市仁德區的某雜貨店喝啤酒，喝完後直接騎車上路，行經中洲路與竹仔腳路口因違規被警方攔下，因他身上散發濃烈酒味被警方要求酒測，測得結果為0.65毫克/公升，遠超法定標準，遂將其移送偵辦。

法院審理認定，吳男多次犯下酒駕違反公共危險罪，甚至入監服刑，卻還是繼續酒駕，顯示他完全沒有悔意。雖然沒有發生車禍，但酒駕對其他用路人造成極大的危險。且5年內3次酒駕，符合累犯要件，依《刑法》第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌吳男事後坦承犯行，也考量他知識程度與經濟狀況，最終決定判處7個月有期徒刑。全案仍可上訴。

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