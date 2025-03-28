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北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

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▲今天鋒面影響北台灣氣溫驟降有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天鋒面影響北台灣氣溫驟降有雨，而且越晚越冷，北台灣「乍暖還寒」濕冷如冬，濕冷的天氣型態會持遇到下週三，清明連假東半部有雨，連假的第二、三天（下週五、六）有鋒面掠過。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(28)日鋒面通過，北台灣雲量增多，轉有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷；其他地區雲量略增，氣溫下降亦轉涼。

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各地區氣溫為：北部20降至12度、中部15至27度、南部17至30度、東部14至30度。

▲▼模擬下週(30)日8時地面氣壓及降水圖顯示，降雨範圍擴大至中部以北及東半部。（圖／洩天機教室）

▲模擬下週(30)日8時地面氣壓及降水圖顯示，降雨範圍擴大至中部以北及東半部。（圖／洩天機教室）

明(29)日北部及東半部有局部短暫雨；下週(30)日降雨範圍擴大至中部以北，南部山區亦偶有降雨機率。鋒後南下的冷空氣，雖僅為「東北季風」等級，北台灣氣溫仍明顯下降，轉為「濕冷如冬」的天氣；「乍暖還寒」要注意調適。

下週一至週三(31至2日)冷空氣略減弱，氣溫略回升；下週一、二華南雲系續東移，中部以北及東半部有局部雨、南部山區亦偶有降雨機率，北台灣持續濕涼。下週三華南雲系離開，大台北東側、東半部偶局部短暫雨。

清明連假4天的天氣，大致趨於穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。不過，模式在模擬清明連假的第2、3天〔下週五、六(4、5日)〕之間，似乎有微弱鋒面掠過，帶來短暫降雨的變化。由於各國(歐、美、加、日)的模擬結果都不相同，顯示其「不確定性」太大了，這波微弱鋒面是需要進一步觀察、再作調整。

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