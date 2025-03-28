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桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

▲國際扶輪全球獎助金助楊梅啟智技藝訓練中心牙科室啟用。（圖／桃園東信扶輪社提供）

▲桃園東區、東信扶輪社共同主辦以及國際扶輪3502地區第三分區各社協辦全球獎助金「楊梅啟智技藝訓練中心-牙醫保健室更新計畫」揭牌。（圖／桃園東信扶輪社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區啟智技藝訓練中心，長期致力身心障礙者完善的照護與訓練，為提升該中心學生及週邊社區弱勢民眾的口腔健康，在國際扶輪3502地區桃園東區、東信、圓夢、東昇、東方、熱線網路等扶輪社及國際扶輪3750地區韓國東安養扶輪社支持下，申請國際扶輪全球獎助金案GG2570975「啟智技藝訓練中心-牙醫保健室更新計畫」於中心內設立牙科室今日舉行落成啟用。

▲國際扶輪全球獎助金助楊梅啟智技藝訓練中心牙科室啟用。（圖／桃園東信扶輪社提供）

▲楊梅啟智技藝訓練中心牙科室啟用。（圖／桃園東信扶輪社提供）

主辦社桃園東區扶輪社社長郭學文28日表示：「本全球獎助金計畫集合國際扶輪3502地區第三分區與3750地區韓國東安養社的愛心，為院生打造一個舒適的就醫環境，為偏鄉與弱勢提供良善的醫療服務」。啟智技藝訓練中心服務對象包含200多位領有身心障礙證明的學生，其中許多學生合併多重障礙，因行動不便或表達能力受限，往往難以自行就醫。

▲國際扶輪全球獎助金助楊梅啟智技藝訓練中心牙科室啟用。（圖／桃園東信扶輪社提供）

楊梅地區雖人口眾多，但牙科醫療資源相較於桃園市區仍有不足，弱勢族群的口腔健康需求長期被忽視。桃園東信扶輪社社長陳靖宜說：「啟智技藝訓練中心牙科室設備老舊，本次全球獎助金發揮扶輪精神，有錢出錢、有力出力共同打造乾淨整潔、設備齊全的全新牙科室，帶給院生最好的醫療品質」。

啟智技藝訓練中心因牙科室設備老舊不堪，為解決此一問題，積極籌劃更新牙科室，獲得國際扶輪3502地區第三分區、3750地區東安養扶輪社及桃園市牙醫公會的大力支持。牙科室的設立不僅提供中心學生更便利的牙科醫療服務，更將服務範圍擴及鄰近社區，嘉惠更多弱勢民眾。

▲國際扶輪全球獎助金助楊梅啟智技藝訓練中心牙科室啟用。（圖／桃園東信扶輪社提供）

▲國際扶輪3750地區韓國東安養扶輪社社長和社友代表也蒞臨現場對本次牙科室感到高度肯定，跨國際的公益交流。（圖／桃園東信扶輪社提供）

啟智技藝訓練中心牙科室特色與服務有：

(1)牙醫師公會愛心專業團隊協助：牙科室將由桃園牙醫公會定期指派特殊需求牙醫師駐診，提供身心障礙者專業的牙科診療服務。

(2)完善設備：牙科室設有符合身心障礙者需求的醫療設備，如：可調整式診療椅、清潔消毒設備、空調設備…等，打造友善的就醫環境。

(3)多元服務：除一般牙科診療外，牙科室亦將提供口腔衛生教育、預防保健等服務，提升身心障礙者的口腔健康知識。

(4)社區合作：牙科室將與鄰近社區機構合作，共同推廣口腔健康促進活動，擴大服務效益。

桃園市牙醫師公會理事長簡志成感謝扶輪社，對於偏鄉地區與身心障礙機構的口腔健康醫療資助，近年來已在全台設立多處公益牙科室，讓牙醫師和弱勢族群皆享有友善的就醫環境。啟智技藝訓練中心牙科室的設立，不僅提升了院生及鄰近社區弱勢民眾的口腔健康，更展現了社會各界對弱勢族群的關懷與支持。未來，牙科室將持續擴大服務範圍，成為楊梅地區身心障礙者牙科照護的重要據點。

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