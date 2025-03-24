快訊／「頭七隔天」再奪命畫面曝　大貨車司機驚喊：沒看到人

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區今（24）日發生一起驚悚死亡車禍，75歲施姓老翁騎機車沿承德路7段行駛，與28歲丁姓男子駕駛的大貨車併行時，不慎發生碰撞，施男當場遭輾過身亡，丁男嚇壞稱「沒看到騎士」。監視器畫面曝光顯示，施翁身穿紅色外套，與大貨車併行不到數秒，便遭撞倒並遭車輪輾過，過程怵目驚心。

這起車禍憾事發生在今下午3時3分許，地點位於承德路7段、編號1203683號燈桿附近。丁男當時駕駛水產大貨車沿第5車道由北往南行駛，施翁則騎機車行駛在第6車道，兩車併行期間發生碰撞，施翁當場倒地，救護人員趕抵時已無生命跡象，當場宣告死亡。

▲75歲施姓老翁騎乘機車卻遇上死劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

丁男酒測值為0，供稱行駛當下「沒看到右側有機車」，警方調閱現場監視器畫面後發現，施翁騎乘的機車與大貨車僅併行短短數秒即發生事故，研判可能與視覺死角及安全間距不足有關，實際肇因與責任仍有待進一步交通事故鑑定。警詢後，丁男將依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

然而，距離該案發路段僅50公尺處，本月17日上午1名42歲的康姓男子駕駛半聯結車，沿著承德路7段行駛，經過393巷口時右轉駛入巷內，未料卻撞上同向、沿承德路7段直行的腳踏車，導致77歲的吳姓婦人捲入左前輪，警方獲報趕抵現場時，吳婦已經明顯死亡。

同路段短短8天內發生兩起死亡車禍，北投分局呼籲，駕駛大型車輛應注意視覺死角及車輛併行之間隔，以維護行車秩序與安全。