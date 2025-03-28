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縣府攜手雲林縣農會　「漁你麥進」食農教育提升校園午餐品質

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質，並深化學校營養師與午餐秘書對在地農漁食材的認識，27日共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。透過實地走訪食農教育場域，期能增進教職人員對在地農業文化的認識與興趣，進而將豐富的食農知識融入校園午餐及教學中。

食農教育活動行程於「月光下友善農場」深入了解麥寮以小麥命名的歷史淵源，透過導覽解說對於有機農業與慣行農業在人體健康、土地永續及生物多樣性上的差異有了更深刻的體認。在「品安鮮物」認識獨特的養殖模式，其結合台灣鯛與白蝦的養殖，不僅能有效節約水資源，更展現了循環經濟的理念。親身體驗魚塭的科技應用，並進行餵魚及撒網等互動，近距離了解雲林縣的養殖漁業發展。

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲親身體驗魚塭的科技應用，並進行餵魚及撒網等互動，近距離了解雲林縣的養殖漁業發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，雲林在地優質農產品應讓縣內的學童也能吃到，透過縣府與縣農會安排學校營養師與營養午餐秘書到產地的食農教育體驗活動，讓負責學校營養午餐的他們能對在地農產更加認識，進而深入了解如何選擇更健康、安全的在地食材，並應用於學童的日常飲食中，共同守護學童飲食安全與健康。

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「月光下友善農場」深入了解麥寮以小麥命名的歷史淵源，透過導覽解說對於有機農業與慣行農業在人體健康、土地永續及生物多樣性上的差異有了更深刻的體認。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣農會總幹事陳志揚強調，透過食農教育實作體驗能加深飲食、環境與農業的連結，促使大家重視自身健康，瞭解在地飲食文化並加以發揚與創新，以達農業及農村永續發展。活動主要以五感重新學習關於食物的知識與農事的技能，不僅讓學員們親身體驗農漁業生產的過程，還通過互動和交流，增進了他們對食農教育的理解，為他們未來在校園中推廣食農教育提供了寶貴的經驗。
 
雲林縣政府農業處表示，期盼藉由這樣的互動，能激發更多實際可行的食農教育案例與教學資源，讓雲林的下一代能在校園中就能接觸到豐富且具體的食農教育內容，從小培養珍惜食物、尊重環境的觀念。營養師們也表示將把此次學到的知識和經驗帶回校園，並結合實際情況，進一步提升學校午餐食材選擇與多樣性，讓學童從餐桌開始，認識並珍惜腳下這片土地所孕育的美好滋味。

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會為提升雲林縣校園午餐品質共同舉辦「漁你麥進」食農教育活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「漁你麥進」活動主要以五感重新學習關於食物的知識與農事的技能，不僅讓學員們親身體驗農漁業生產的過程，還通過互動和交流，增進了他們對食農教育的理解。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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