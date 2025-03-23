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提升用路安全！雲林縣府自籌逾8千萬健全基礎建設

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為健全地方基礎建設，雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名縣議員及二崙鄉長鍾東榮、崙背鄉長李泓儀、等地方民意代表、村長、里長，進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。

西螺鎮漢光里八德、吉興、五福街、福田里福來路 19 巷以及崙背鄉雲6線道路因年久失修，AC粒料破裂、路面老化以及照明設施不足等情形，對用路者行駛有危安疑慮，在接獲廖偉晴議員及游淑雲議員為地方陳情，雲林縣長張麗善率雲林縣交通工務局長汪令堯前往西螺、崙背等地會勘，針對西螺市區道路及產業道路以及崙背鄉雲 6 道路及照明進行施工說明，聽取地方意見。

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺鎮漢光里八德街、吉興街、五福街三段道路進行AC刨鋪改善長約715公尺、含標誌標線繪製，總工程經費290萬元整。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通工務局長汪令堯表示，縣府將針對漢光里八德街、吉興街、五福街三段道路進行AC刨鋪改善長約715公尺、含標誌標線繪製，總工程經費290萬元整；西螺鎮福來路19巷道路路面刨鋪改善，AC刨鋪長度約640公尺、寬度10公尺、含標誌標線繪製，總工程經費280萬元整，預估工期約30日曆天，預計四月初進場施作。

張麗善縣長指出，漢光里八德、吉興、五福街路面超過20年AC粒料破裂、路面老化，此外福田里福來路串接西螺鎮、二崙鄉，也是通往西螺果菜市場、承載交通跟農產品運輸非常重要道路，透過路基養護、級配充填，讓道路更加的堅固耐用，責成交工局務必把關道路品質，在興建過程，若造成用路人不便，也希望鄉親能夠多多體諒。

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲崙背鄉鄉道雲6線路面年久失修龜裂，道路側邊有2米深的中排竟無護欄，對用路人非常危險。（圖／記者游瓊華翻攝）

道雲6線除年久失修，路面龜裂、夜間照明設施不足，對用路人夜間行車安全有疑慮一併辦理改善，工程內容包含雲6線(阿勸路)自雲9線路口到阿勸村土地公廟段路面刨鋪及路燈增設，AC刨鋪改善長度1200公尺、寬度13公尺、標誌標線繪製、路燈增設17盞，總工程經費路面部分897萬元整，路燈部分33萬4000元整，包含新設側溝護欄，概估合計經費逾新1200萬元。

崙背鄉鄉道雲6線路面年久失修龜裂，經過地方村長、代表、崙背鄉長李泓儀、蔡誌山主席以及廖偉晴、李明哲議員等大家共同陳情希望改善，而超過10米寬的路面，農民也常於花生採收後用來曝曬，張縣長指出有必要進行路面重新整修跟鋪設。此外，現場會勘也看到道路側邊有2米深的中排竟無護欄，對用路人非常危險，針對道路側溝加設護欄。
 
汪令堯局長指出，「西螺鎮漢光里八德、吉興、五福街等路面改善工程」、「西螺鎮福田里福來路 19 巷路面改善工程」等四條道路將於四月初進場，預計四月前完成施作。另「崙背鄉雲6線道路路面及路燈增設改善工程」，分兩階段，第一階段就護欄及路燈部分，四月初就會進場施作，路面刨鋪預計8月中進場，配合錯開花生採收、鋪曬農忙期。

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三和大橋下新虎尾溪水防道路由於橋台引道未打通，導致行經新虎尾溪水防道路之來往車輛需繞行至車流量大且繁雜之雲29線。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
三和大橋下新虎尾溪水防道路由於橋台引道未打通，導致行經新虎尾溪水防道路之來往車輛需繞行至車流量大且繁雜之雲29線，縣長張麗善亦率水利處長許宏博，向廖偉晴議員、李明哲議員、陳乙辰議員、王鈺齊議員、二崙鄉鍾東榮鄉長與諸位地方代表、村長進行縣府籌辦雲29線三和大橋橋台引道打通新虎尾溪水防道路提升為一般道路規劃說明。

張麗善指出，雲29線三和大橋橋台引道打通新虎尾溪水防道路提升為一般道路，總經費預估為6520萬元，完全由雲林縣政府自籌款處理建置，採取分年方式進行，將分為兩期進行，第一期將專注於新虎尾溪左右岸興建南北各一座車行涵洞，穿越引道下方來打通水防道路，總工程費約3040萬元，預計需時1年9個月內完成。

第二期則是為提升防汛道路等級，縣府亦同步規劃改善箱涵打通後水防道路安全與照明設施，包括鋪設2.1公里瀝青混凝土路面，以及增設路燈共計64盞，總工程費約3,480萬元。今起她責成水利處著手規劃設計，希望在2年內建設完成，以回應鄉親殷切期盼。
  
張麗善強調，此次打通的水防道路不僅是通往當地聚落的主要通道，也是許多居民通勤至麥寮及六輕的重要路線，更是虎尾鎮及二崙鄉未來發展的基石，希望議員在議會共同支持縣府完善地方建設，同時也感謝虎尾鎮公所及二崙鄉公所配合打通後提升為一般道路的管養工作，確保鄉親安全，協助發展地方建設。 

▲雲林縣長張麗善21日率雲林縣交通工務局、縣府水利處團隊、偕同多名鄉民代表進行西螺、崙背路面改善及二崙水防道路提升為一般道路會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「西螺鎮漢光里八德、吉興、五福街等路面改善工程」、「西螺鎮福田里福來路 19 巷路面改善工程」等四條道路將於四月初進場，預計四月前完成施作。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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