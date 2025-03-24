培育未來人才邁向國際智慧城市　雲菁人才培育工作坊啟航

▲雲林縣政府今日舉辦「雲林國際智慧城市 雲菁人才培育工作坊」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（24）日舉辦「雲林國際智慧城市 雲菁人才培育工作坊」，縣長張麗善指出，人才是地方發展的核心力量，2025年雲林縣政府訂定為「雲菁人才培育年」，透過九大學院全面推動，包括公務人力發展、氣候永續、AI科技等領域，為縣內人民打造全方位的學習環境，讓雲林成為人才培育的搖籃。

「智慧科技是推動地方轉型的關鍵動能」張麗善縣長表示，縣府今年度和國外智慧城市專家合作，透過雲菁人才培育年，縣府提供多元學習資源與國際合作，從核心管理職能、專業能力提升到AI賦能，培養新世代雲菁，進一步提升公共服務效能，致力打造雲林成為智慧治理、數位創新與產業升級的示範基地。

▲工作坊以雲林縣「2030雲林十大產業園區」進行介紹以及說明黑客松競賽展現AI創新應用說明縣府對數位轉型的積極投入。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次工作坊以雲林縣「2030雲林十大產業園區」進行介紹以及說明黑客松競賽展現AI創新應用說明縣府對數位轉型的積極投入，分享雲林縣對企業招商、透過產學合作推動高知識和高價值產業、提升人才留任與促進雲林長期發展的正在進行式。邀集雲菁人才培育年公務菁英以及黑客松競賽獲獎成員將近70位菁英，與國際智慧城市專家Peter Portheine針對國際情勢、產業發展，未來智慧城市策略經驗探討分享。



張麗善強調，雲林縣政府將持續推動智慧轉型，鼓勵各局處積極參與智慧城市建設，建構智慧治理體系，以「人才、科技、創新」為核心，期許所有參與者將此次學習成果應用於創新思維上的成長與突破，為縣民提供更優質的公共服務，推動雲林縣邁向智慧、科技、永續化的未來。

▲工作坊邀集雲菁人才培育年公務菁英以及黑客松競賽獲獎成員將近70位菁英，與國際智慧城市專家Peter Portheine針對國際情勢、產業發展，未來智慧城市策略經驗探討分享。（圖／記者游瓊華翻攝）