用前夫個資打官司獲無罪　理科太太謝法官：不怕一時的髒水

▲「理科太太」陳映彤（左）被控涉盜用吳姓前夫個資打官司，台北地院一審今（28日）判他無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤被控將華裔前夫John（吳哲宇）的醫療個資，用於2人纏訟的家事案件中，涉犯《個人資料保護法》，陳女抗辯紙條由諮商心理師記載John口述病情、不算「病歷」或「診斷證明」等個資，台北地院今（28日）判她無罪，主因是家事案件不公開審理，紙條內容無外洩之虞且屬協力法院發現真實的必要行為，陳女回應「感謝司法還我清白」、自認「不要怕一時的髒水，時間會證明一切」。

判決理由指出，本案紙條記載John的發病紀錄、服用藥物，依內容與性質判斷，顯然屬於John的「醫療個資」，即使是諮商心理師依John的敘述記載、而非醫師問診所製作病歷，仍構成特種個資。

此外，法官也認為陳映彤將本案紙條用於打官司，不符合《個資法》第51條「自然人為單純個人或家庭活動之目的，而蒐集、處理或利用個人資料」免罰條件。

但法官指出，陳女將本案紙條用於家事訴訟，符合《家事事件法》要求關係人有協力促進查明事實的義務，陳女提供本案紙條給家事法官參考酌定親權行使與負擔，一方面是協力法院發現真實、促進訴訟必要行為，另一方面也正當行使《憲法》保障的訴訟權。

此外，法官認為家事案件不公開審理，也限制非當事人、非訴訟代理人不得閱卷，本案紙條在家事案件沒公開給不相干之人，確有適當安全維護措施，陳女主觀是追求未成年家人最佳利益、非以洩露John個資為目的，符合《個資法》第6條第1項但書不罰情形，據此判她無罪。

陳女目前人在國外，越洋回應判決指出「感謝司法還我清白。這段時間我勉勵自己不要內耗，專注在真正重要的事上。希望對方這種手段不會再被用在其他案件，假使有，或許能用我的案件為例，還別人清白。不要怕一時的髒水，時間會證明一切。」