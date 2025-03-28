快訊／盜用前夫病情個資打官司　理科太太不認罪一審獲判無罪

▲網紅「理科太太」陳映彤被控盜用前夫病情個資打官司。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤被控將華裔前夫John（吳哲宇）的醫療個資，用於2人纏訟的家事案件中，涉犯《個人資料保護法》，John專程從美來台、淚灑法庭，控訴前妻拆散他跟最愛的家人，陳女酸對方流下「鱷魚的眼淚」、開庭卻對重點問題都說不記得，「建議多吃魚油」，台北地院今（28日）判決她無罪。

本案源於陳映彤和John於2021年12月經北院調解離婚、結束5年婚姻後，仍為夫妻剩餘財產分配等問題在北院打家事官司。John發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張諮商心理師跟他會談後，手寫記載他病史和用藥個資的紙條。

▲「理科太太」陳映彤前夫（中）出庭曾哽咽控訴前妻拆散他和最愛的家人。（資料照／記者黃哲民攝）

John提告後，台北地檢署認定陳映彤未經同意，擅自將這張紙條所載資訊用於打官司，構成目的外使用，前年（2023年）12月，起訴她涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

陳映彤不認罪，堅稱這張紙條上的資訊不是「病歷」更不是「診斷證明」，且家事案件不公開審理，沒有散布於眾的情形，她並指John曾拍影片自述病情，已公開過。

手寫這張紙條的諮商心理師出庭作證，當初陳女陪John來會談，2人都用化名，陳女說老公是外國人、不懂中文，來台生活適應不良，且有身心疾病。

▲「理科太太」陳映彤（右）被前夫John（左）指控涉犯《個人資料保護法》，到台北地院開庭對決後，在走道上狹路相遇，雙方刻意保持距離。（資料照／記者黃哲民攝）

諮商心理師說自己不能診斷也不能開藥，為方便男方在台找心理醫師治療，因此依2人提供的資料，在本案紙條抄寫病情與所用藥名，以便接手的心理醫師快速建立概念。

諮商心理師表示這張紙條不是「轉介單」，只是指引何處有醫療資源的「Note（指筆記、便條）」、不具備任何法律效力，會談時已表明諮商內容要保密、不能用於訴訟，很意外會被陳女當成呈堂證據。

John以證人身分表示，離婚前最後和陳女合拍《感恩節冬眠宣言》，陳女以照顧他為由宣布暫停更新YT頻道，他配合演出但只懂一些中文，「可能是也可能不是」跟他病情有關，他記不清多年前的細節。

John哽咽說從沒想過「跟我這麼親近的人、知道我用藥訊息的人」，會用這些資料想拆散他跟最愛的家人，他很害怕因此再也看不到最愛的家人。

陳女開完庭受訪批John把她和家人的戶籍謄本亂傳給網友看，「這才是真正洩露個資行為」，且John被問到重點就說「不記得、忘記了」，她建議John多吃魚油。對於John當庭落淚舉動，陳女酸說「我覺得那是鱷魚的眼淚」。

陳映彤另對John提告反擊，其中1件指控John於2022年間，將她提供的家事訴訟文件，以IG私訊或上傳Google雲端等方式，傳給5名網友把她姓名年籍與訴訟隱私看光光，John辯稱不懂中文、不知這些文件內容是什麼。

台北地檢署2度不起訴John、都被高檢署發回續查，最後認定John雖可能不理解法律專業的中文用語，但應能看懂陳女姓名、生日與住址等基本個資，卻仍把這些個人隱私資料公開給外人看，本月（3月）12日起訴John涉犯《個資法》。