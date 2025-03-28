國台辦列台獨打手　劉世芳批沒禮貌：我正式頭銜是中華民國內政部長

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦26日宣布設立「台獨打手、幫凶舉報專欄」，並透露已接獲323封檢舉，內政部長劉世芳更被列為第一人。對此，劉世芳今（28日）受訪時表示，有看到名單，國台辦的朋友對我們官員很沒禮貌，我的正式頭銜是中華民國內政部長，也看到包含行政、立法、司法三個部門都有被列入，表示他們間接承認台灣有行政、立法、司法，這不是國家主權象徵嗎？

中國國台辦官網日前推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，發言人陳斌華公布舉報最新情況，共收到舉報郵件323封，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署3名檢察官，支援「黑熊學院」的曹興誠，網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源（閩南狼）共11人。

對於被列台獨打手第一人，劉世芳表示，這兩天比較忙沒仔細看，後來看到名單，國台辦的朋友對我們官員很沒禮貌，我的正式頭銜是中華民國內政部長，也看到包含行政、立法、司法三個部門都有被列入，表示他們間接承認台灣有行政、立法、司法，這不是國家主權象徵嗎？

劉世芳也指出，對於國台辦這樣的對外公告，自己只有一句話，「很沒有禮貌。」