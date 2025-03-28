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在家工作「1職業月賺12萬」羨煞她！網狂搖頭：出事擔不起

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO羨慕保母月入12萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好想要養小孩還能賺錢！」一名網友透露，認識一位專做臨托的保母，每天要照顧2至4名不同小孩，還可以幫家長過夜帶孩，月收入約有12萬，讓她相當羨慕，直言自己也很愛小孩，想靠這種方式邊養小孩邊賺錢。文章曝光後，網友紛紛搖頭回應，「真的出事的時候是承擔不起的！」

一名女網友在Dcard表示，認識一位只做臨時托育的保母，家中幾乎每天都有2到4名小孩，有的會在她家過夜。原PO好奇照著基本收費標準，「大約算了一下，落在12萬左右」，收入讓她十分羨慕。

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原PO直呼，她本身很喜歡小孩，但在家當保母需要家人的支持，且要能接受家裡一直會出現陌生小孩，以及空間環境要符合托育標準，是個會對同住家人影響超大的工作。

回歸現實面，原PO惋惜坦言，另一半就不喜歡小孩，且毛小孩會一時貪玩咬人，她雖然內心很嚮往能一邊帶小孩一邊賺錢的生活方式，但現實條件並不允許，「好想要養小孩還能賺錢喔」，字句中藏不住遺憾。

文章曝光後，網友直言保母責任與壓力都非常大，「責任也很大...如果遇到刺青師事件，明明錯不在保母卻被網暴，搞到社會性死亡，大人住家全都被公開在網路上任人謾罵，直到後來法院才還他們一個清白」、「你沒養過小孩吧？沒你想得那麼輕鬆」、「我就是做相關行業，真的出事的時候是承擔不起的，相對來講責任真的很重」、「保母的收入比幼稚園老師還高，不過我之前看保母社團，大部分的保母只收到2個孩子，很難有辦法賺到4個小孩的錢」、「遇到好溝通的家長沒事，遇到地獄家長天天在地獄」。

不過留言串中，也有網友正能量分享，「我阿姨在台北當保母，月收9萬多元，雇主是上市櫃二代，要負責早午晚餐、甜點、水果，都是頂級食材，吃一吃保守算3萬元。逢年過節，老董紅包常給6萬，不過這行業很看人，人品言行很重要，阿姨是退休老師，有不少相關證照，做開心的」。

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