為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

▲剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤，7.6萬人怒求重判。（圖／翻攝自Threads）

記者郭運興／台北報導

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑遭保母虐死，不料劉姓保母姊妹全盤否認拔牙、餵廚餘等行徑，只承認綑綁、打腳底，今（19日）第四次開庭，已有7.6萬人上網連署，要求修法加重虐童刑責，同時也發起聲援行動。對此，國民黨立委洪孟楷表示，這樣的犯罪者，天理難容，自己要為無法再發聲的剴剴討公道，支持虐童致死唯一死刑，以實際行動展現我國對於虐童零容忍的決心。

男童剴剴2023年12月24日凌晨因呼吸困難送醫，院方卻發現有營養不良狀況，而且頭骨、盆骨、小腿骨受損，還有牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒傷等傷勢，經過搶救仍宣告不治。

當時台北地檢署認為，剴剴可能遭保母虐待致死，而劉姓保母姊妹在偵查庭時坦承犯行，全數認罪，但第3次開庭時卻翻供否認施虐，僅承認有綑綁、打腳底等行為，引發眾怒。

對此，洪孟楷表示，今天是台北地院審理剴剴案第四次開庭，面對改口全盤否認自己惡行的保母，想要避重就輕的說法，吃定剴剴再也無法為自己發聲的情況，這樣的犯罪者，天理難容，自己要為剴剴討公道，支持虐童致死唯一死刑！

洪孟楷表示，從上次2月5日開庭，他就到現場與一路關心本案的團體持續關注，當時就呼籲法官對惡魔保母從重量刑、處以極刑，就連美國新任總統川普一上任就簽署恢復死刑的行政命令，反觀台灣絕對無廢死的空間。

洪孟楷直言，自己要求法官正視本案犯人對兩歲以下孩童所做，連成人都難以忍受的虐待；並且犯錯後又全盤否認的惡質態度，因此判決死刑，以實際行動展現我國對於虐童零容忍的決心。

洪孟楷說，正義、法令是保障好人，絕非包庇壞人，剴剴已經不幸離開，但剴剴的離開是有機會保護更多孩童；未來會期，他也會與相關團體合作共同研議，推動「兒童托育服務法」立法，用法制化讓社會必須的收出養有更完善的保障。

最後，洪孟楷強調，重視兒虐案、兒童權益不容忽視，這都是他過去、現在、未來永遠不變的主張。支持虐兒致死唯一死刑，社會正義應該是被害者的正義！

▼國民黨立委洪孟楷為剴討公道，支持虐童致死唯一死刑。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）