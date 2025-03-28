　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

　　

▲彰化縣議員賴清美到王功派出所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲議員賴清美收到爆量的未顯示來電及包裹到貨騷擾。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責要求駛離，雙方爆發口角。賴批評員警態度惡劣，遭網友砲轟她耍特權，民進黨黨部送評議機制處理，她送茶葉到派出所「致意」，又遭網友狂轟「沒道歉」，這幾天不斷收到包裹到貨通知，及爆量的未顯示來電，讓她不禁喊「你們不累嗎」。

▲議員賴清美收到爆量的未顯示來電及包裹到貨騷擾。（圖／賴清美議員提供）

▲議員賴清美收到爆量的未顯示來電及包裹到貨騷擾。（圖／賴清美議員提供）

此事件發生於21日，賴清美開車，看到王功派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內暫停，不料還沒下車，值班台的員警衝出來對她開嗆，「這裡不能停車」，她當時未表明身分，她也不甘示弱說，「一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？」引發網友撻伐砲轟她「耍特權」，批評聲浪不斷。

對於賴清美言行，民進黨部25日指她「脫序不當言語」，對於她個人言行引起社會議論甚表遺憾。影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。賴清美則指出，事件發生後，黨部未曾與她聯繫，便逕行送交評議，此舉並不合理。她已親自前往派出所向值班警員致意，並澄清因溝通誤會造成爭執，強調自己一向支持警政工作，她表示會配合黨內調查，釐清事件經過。

▲議員賴清美車臨停派出所遭網友砲轟耍特權，今天帶茶葉前往派出所致意。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）

▲議員賴清美帶茶葉前往派出所致意。（圖／賴清美議員提供）

賴清美遭炎上、25日帶著茶葉前往王功派出所致意，事件圓滿落幕，但網友卻不買單，仍有大批網友湧入臉書留言，認為她「沒道歉」，連續多日收到爆量的未接來電顯示，及詐騙包裹到貨通知。

她無奈的說看著這些訊息「多如毛有顯示、沒顯示號碼的電話」，晚上只好將電話開飛航模式，向騷擾她的網友喊話「你們不分日夜不累？」、「可以不要再傳了嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「大潤發」預計改名「大全聯」！28年品牌名走入歷史
烏克蘭再反攻！　入侵俄羅斯土地
同學狂咳發燒！國小童住院數大增　肺部X光一片白
「10秒得9分」神奇逆轉！　湖人隊遭打崩傻眼
2企業在台狂挖「半導體菁英」　竹檢發嚴重警告：產業遭威脅
味全龍公布年度調薪　徐若熙、李凱威大漲！
台中人妻激戰多男！　狂拍「性愛影片」公開販售
阿Ben「比中指開轟黃子佼」：80年都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

Stray Kids演唱會「原價轉讓」！粉絲遭檢舉賣黃牛票　冤喊擾民

台南信徒超大膽！找玉皇大帝「拿回」20萬香油錢　恐嚇罪送辦

性交易被騙4萬想討回來　他「1動作慘變被告」要關3個月

恐怖運將北市趴走！路中間逼國小童下車　鎖門關乘客狂繞路

不滿被超車「撂幫手街頭追逐」害人猛撞分隔島　5囂張猴被逮

窮男裝闊下注運彩119萬！狂賭騎士「12張全摃龜」　慘輸想落跑

陸企滲透！挖角50名半導體菁英　竹檢發出嚴重警告：產業遭威脅

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

小5女童帶頭霸凌同學！噴酒精還捏爆她蛋糕　害父母慘賠錢

Stray Kids演唱會「原價轉讓」！粉絲遭檢舉賣黃牛票　冤喊擾民

台南信徒超大膽！找玉皇大帝「拿回」20萬香油錢　恐嚇罪送辦

性交易被騙4萬想討回來　他「1動作慘變被告」要關3個月

恐怖運將北市趴走！路中間逼國小童下車　鎖門關乘客狂繞路

不滿被超車「撂幫手街頭追逐」害人猛撞分隔島　5囂張猴被逮

窮男裝闊下注運彩119萬！狂賭騎士「12張全摃龜」　慘輸想落跑

陸企滲透！挖角50名半導體菁英　竹檢發出嚴重警告：產業遭威脅

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

批黃子佼日子很滋潤　媒體人嘆「有一股強大力量」在保護他

喝飲料一直有怪味　女看監視器發現「男同事在她可樂加快乾膠」

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

後悔一輩子！山林大火他「先救村民」　最後卻來不及救高齡老母

民進黨團貼「通緝令」！ 韓國瑜被問去哪 笑回：耳朵被妳吼傷

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

即／新竹市回收工廠火警　濃煙密布火光沖天

見黃子佼出庭　網嘆「她」能破暗網

快訊／柯文哲疑急性腎損傷　律師團遞狀聲請具保停押

即／麗寶集團爆內線交易　董事長吳寶田父女移送北檢

軍士官涉綠能貪瀆！1人收押3人20至50萬交保

好奇吸喪屍煙彈　少年上癮昏迷還欠債跑路

更多熱門

相關新聞

彰化便當店4人鬥毆！2男上門討債　老闆父子鐮刀反擊

彰化便當店4人鬥毆！2男上門討債　老闆父子鐮刀反擊

彰化縣福興鄉復興路的便當店，今（27）日11時許發生打架糾紛，雙方因債務糾紛早有嫌隙，25歲翁姓男子、25歲陳姓男子，持辣椒水對便當店劉姓老闆父子催債，劉父拿鐮刀反擊，4人依傷害準現行犯依法逮捕，移請彰化地檢署偵辦。

彰化轎車停住家門口「突冒煙」！車屁股一片焦黑

彰化轎車停住家門口「突冒煙」！車屁股一片焦黑

軍士官當綠能蟑螂　聯手黑道收賄款及接受性招待

軍士官當綠能蟑螂　聯手黑道收賄款及接受性招待

即／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地

即／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地

暑期工讀來了！彰化縣府招募703名大專生

暑期工讀來了！彰化縣府招募703名大專生

關鍵字：

彰化包裹賴清美王功派出所

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面