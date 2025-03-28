▲議員賴清美收到爆量的未顯示來電及包裹到貨騷擾。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責要求駛離，雙方爆發口角。賴批評員警態度惡劣，遭網友砲轟她耍特權，民進黨黨部送評議機制處理，她送茶葉到派出所「致意」，又遭網友狂轟「沒道歉」，這幾天不斷收到包裹到貨通知，及爆量的未顯示來電，讓她不禁喊「你們不累嗎」。

▲議員賴清美收到爆量的未顯示來電及包裹到貨騷擾。（圖／賴清美議員提供）

此事件發生於21日，賴清美開車，看到王功派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內暫停，不料還沒下車，值班台的員警衝出來對她開嗆，「這裡不能停車」，她當時未表明身分，她也不甘示弱說，「一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？」引發網友撻伐砲轟她「耍特權」，批評聲浪不斷。

對於賴清美言行，民進黨部25日指她「脫序不當言語」，對於她個人言行引起社會議論甚表遺憾。影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。賴清美則指出，事件發生後，黨部未曾與她聯繫，便逕行送交評議，此舉並不合理。她已親自前往派出所向值班警員致意，並澄清因溝通誤會造成爭執，強調自己一向支持警政工作，她表示會配合黨內調查，釐清事件經過。

▲議員賴清美帶茶葉前往派出所致意。（圖／賴清美議員提供）

賴清美遭炎上、25日帶著茶葉前往王功派出所致意，事件圓滿落幕，但網友卻不買單，仍有大批網友湧入臉書留言，認為她「沒道歉」，連續多日收到爆量的未接來電顯示，及詐騙包裹到貨通知。

她無奈的說看著這些訊息「多如毛有顯示、沒顯示號碼的電話」，晚上只好將電話開飛航模式，向騷擾她的網友喊話「你們不分日夜不累？」、「可以不要再傳了嗎」。