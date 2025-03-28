84.1公尺！台灣第一高樹「大安溪倚天劍」等身照曝

▲台灣最高樹大安溪倚天劍84.1公尺。（圖／林試所提供）

生活中心／綜合報導

農業部林業試驗所與成功大學「找樹的人」團隊，利用光達技術成功定位並拍攝到全台最高的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，其高度達84.1公尺。這次拍攝任務在2023年1月完成，歷時6天，跋山涉水並實地攀樹測量，昨日正式對外公開這幅等身照。

台灣杉是台灣針葉樹五木之一，另外四種為紅檜、台灣扁柏、香杉與台灣肖楠。根據中央社報導，林試所副所長吳孟玲在發表會上表示，尋找巨木並非僅靠一年的時間到處尋找就能完成，必須依賴光達技術分析林相分布與熱點資料，再加上國內外團隊的合作才能完成。

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「找樹的人」團隊與林試所副研究員徐嘉君透露，這次從新竹出發，最終在台中完成拍攝。光達技術初步判讀巨木高度為79公尺，經現場量測後確定為84.1公尺，成為全台最高的樹木。

「大安溪倚天劍」的等身照是將實地拍攝的真實比例尺照片，一張一張拼起來而成。徐嘉君指出，大約使用120張左右的照片。

▲研究隊跋涉6天，測量全台最高「大安溪倚天劍」。（圖／林試所提供）

此次合作的澳洲The Tree Project團隊主持人皮爾斯（Steven Pearce）指出，這次拍攝任務非常困難，還需冒險涉過暴漲的溪流。儘管他擅長游泳，但這次的挑戰超乎預期。他使用空拍機懸吊攝影機進行拍攝，當相機升至80多公尺高時幾乎看不到相機，最終在2天內完成拍攝。

皮爾斯分享了他在家鄉塔斯馬尼亞的護樹經驗，並表示這次在台灣的拍攝任務足以成為台灣人的驕傲。他希望藉由這些拍攝讓世人了解樹木與森林的美麗，進而愛護與保護它們。

成功大學空間與測量學系教授王驥魁表示，光達技術能快速取得大面積的三維空間資料，從地面點到最高點的差距，可以測出樹高。基礎資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與內政部地政司執行的全台空載光達技術拍攝資料。

王驥魁指出，這些資料龐大，初次結合網友協助完成判讀，第二次運用AI加速判讀。目前已知全台有941棵高度超過65公尺的巨木，台東本野山地區是巨木最密集的地方。但過去10年內全台已消失46棵巨木，若以此速度推算，200年內巨木將全數消失。原因目前尚不明確，可能與地形因素有關，需進一步研究。