「台東黑松露」現蹤低海拔山區　林試所進行菌種保存

▲林試所在台東低海拔山區發現新種黑松露。（圖／農委會林試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林業試驗所今（4日）指出，在台東太麻里地區發現台灣特有的新種黑松露，命名為「台灣黑松露」，是目前為止在台灣發現的地松露種類分布海拔最低的，帶有輕微香味，子實體直徑可達4公分，因分布的海拔極低，深具研究及人工栽培的潛力。

林試所指出，「台東黑松露」位於較易到達的低海拔山區，因數量稀少，為避免珍貴菌種消失，已與太麻里研究中心合作，進行後續生育地管理、保護及監測，並努力進行菌種保存的工作。

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林試所表示，經過多年努力，陸續發現5種新種的真松露，分別是台灣腔塊菌、深脈松露、雲杉松露、小西氏石櫟松露，以及最新的台東黑松露。

林試所說，研究團隊過去採集地點都集中在台灣西部，如八通關古道、郡大林道、大雪山林道等地區，對於東部地區較少採集的經驗，2017年10月由楊貴平夫婦、黃勁暉挖出第一顆台東黑松露，團隊陸續共挖到7顆松露。

林試所說，在研究人員努力下，台東黑松露才有機會出土，也在歷經已退休的林試所主任陳正豐、前研究中心主任胡元瑋、與現任主任許俊凱協助下，針對生育地施行小面積除草、除蔓及多次適量施灑石灰等經營管理，目前依然可發現台東黑松露蹤跡。