每年數十億隻鳥死於「窗殺」　林試所籲使用鳥類友善窗貼

▲農業部林試所呼籲大樓使用鳥類友善窗貼。（圖／翻攝農業部網站）

記者楊惠琪／台北報導

根據統計，全球每年有數十億隻鳥類因「窗殺」事件死亡，尤其新式大樓常採用雙面玻璃幕牆，常導致鳥類誤闖造成傷亡。農業部林業試驗所建議，可在窗戶張貼點狀圖案的鳥類友善窗貼，供鳥類辨識窗戶的存在，避免誤闖而受傷。

「窗殺」是指鳥類因無法辨識透明玻璃，誤撞建築物導致死亡。林試所表示，新式大樓常採用雙面玻璃幕牆，雖然展現了現代感，卻潛藏著對鳥類的隱形威脅，透明玻璃在反射自然景觀時，會讓鳥類誤以為是開放的天空或適合棲息的環境，導致撞擊意外，都市中的隔音牆或建築的大面積玻璃，更是高危熱區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林試所指出，為了友善鳥類飛行，特別參考美國綠建築委員會的建議，在新建電梯的玻璃貼上直徑8毫米、間隔5x7公分的點狀圖案，這些窗貼不只是裝飾，而是鳥類友好的設計，有效降低玻璃的鏡面效應，讓鳥類能夠辨識出窗戶的存在，避免誤闖而受傷，成為保障鳥類安全的「保護傘」。

林試所強調，以友善設計取代危險材質，不僅能減少鳥類的傷亡，也展現了人類與自然和諧共生的可能性，透過這次鳥類友善窗貼的設計，期待更多機關和企業響應，讓每一幢建築都能成為鳥類安全的所在。