回到冬天啦！2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

▲今天越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天（28日）鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭氣溫驟降、越晚越冷，會一路濕冷到清明連假。

根據中央氣象署資料指出，今天鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，中部及花蓮入夜後氣溫亦逐漸下降，白天北部及宜花約21-24度，其他地區仍較溫暖約29-33度，入夜後北部及宜蘭低溫約15、16度，其他地區18-21度；離島澎湖全天氣溫19-26度，金門15-21度，馬祖13-16度；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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3/29(週六)-3/31(週一)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣整天較涼，其他地區早晚亦涼；3/29白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，3/29晚起至3/31華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▲今天北部、宜蘭氣溫急冷。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部及宜蘭14-20度，中部16-25度，南部18-28度，花蓮16-23度，台東18-24度；澎湖17-21度，金門12-19度，馬祖11-17度。

4/1(二)至4/3(四)東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及宜蘭15-23度，中部16-27度，南部18-29度，花蓮18-23度，台東19-24度；澎湖18-24度，金門14-23度，馬祖11-19度。

4/4起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；4/4至4/6北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。