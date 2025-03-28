　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回到冬天啦！2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（28日）鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭氣溫驟降、越晚越冷，會一路濕冷到清明連假。

根據中央氣象署資料指出，今天鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，中部及花蓮入夜後氣溫亦逐漸下降，白天北部及宜花約21-24度，其他地區仍較溫暖約29-33度，入夜後北部及宜蘭低溫約15、16度，其他地區18-21度；離島澎湖全天氣溫19-26度，金門15-21度，馬祖13-16度；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3/29(週六)-3/31(週一)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣整天較涼，其他地區早晚亦涼；3/29白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，3/29晚起至3/31華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▲▼今天變天。（圖／中央氣象署）

▲今天北部、宜蘭氣溫急冷。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部及宜蘭14-20度，中部16-25度，南部18-28度，花蓮16-23度，台東18-24度；澎湖17-21度，金門12-19度，馬祖11-17度。

4/1(二)至4/3(四)東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及宜蘭15-23度，中部16-27度，南部18-29度，花蓮18-23度，台東19-24度；澎湖18-24度，金門14-23度，馬祖11-19度。

4/4起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；4/4至4/6北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」！醫照X光傻了
「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰
「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天：高山追雪有望
比爾蓋茲預言「AI十年內取代人類」！醫生老師也不保　剩3職業
金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦
回到冬天啦！2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假
麗寶內線交易　董事長辦公室主任夫妻共80萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「今天降溫有限」　鄭明典曝原因：昨天太熱了！

尪剛過世「婆婆想賣房趕人」捐宗教　人妻：吃素多年沒變善良？

北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

邊荷律中文大挑戰！　這句「生存必備話」說最好

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天：高山追雪有望

回到冬天啦！2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

送愛心便當「香腸配3菜」遭新北里民嫌棄寒酸　業者超委屈

不想合併！中山大學7成7學生「反對與高大併校」　2校生首選校名曝

白沙屯媽祖進香跟走就好「為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

「今天降溫有限」　鄭明典曝原因：昨天太熱了！

尪剛過世「婆婆想賣房趕人」捐宗教　人妻：吃素多年沒變善良？

北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

邊荷律中文大挑戰！　這句「生存必備話」說最好

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天：高山追雪有望

回到冬天啦！2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

送愛心便當「香腸配3菜」遭新北里民嫌棄寒酸　業者超委屈

不想合併！中山大學7成7學生「反對與高大併校」　2校生首選校名曝

白沙屯媽祖進香跟走就好「為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

美政府再縮編！　衛生及公共服務部將「裁員1萬人」

「今天降溫有限」　鄭明典曝原因：昨天太熱了！

尪剛過世「婆婆想賣房趕人」捐宗教　人妻：吃素多年沒變善良？

張雅琴：翁曉玲應該下台！　被點名應停播「我不是那麼好弄死」

0050大動作調降費率！ 4檔ETF定期定額30個月績效揭曉

曾俊鵬看美國定會修改對陸製船收費辦法　業界應對措施紛出爐

「直播界男神」黑歷史起底　棒打前女友、賣假精品

陳珮騏深夜突PO黑白天空圖！　「椎心刺骨留給自己吞」吐暗黑心聲

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

生活熱門新聞

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

新北河濱出現「草王」！拔1斤賺1000至4000元

「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天

中山、高雄大學擬併校　2校生意願曝

送愛心便當遭新北里民嫌寒酸　業者不敢回擊

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

ChatGPT生圖再升級！專屬LINE貼圖4步驟一次看

滿滿正能量！「最懂感恩」TOP3星座

肯德基預告「最熱銷商品」將回歸

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

夢幻聯動！邊荷律李雅英曬飯局

更多熱門

相關新聞

北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

北台灣「愈晚愈冷」明雨擴大　清明連假有鋒面掠過

今天鋒面影響北台灣氣溫驟降有雨，而且越晚越冷，北台灣「乍暖還寒」濕冷如冬，濕冷的天氣型態會持遇到下週三，清明連假東半部有雨，連假的第二、三天（下週五、六）有鋒面掠過。

「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天

「氣溫不是緩降，是驟降」　專家提醒冷6天

今高溫上看36度　周五變天降溫「雨連下6天」

今高溫上看36度　周五變天降溫「雨連下6天」

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

即／新竹市回收工廠火警　濃煙密布火光沖天

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面