送愛心便當「香腸配3菜」遭新北里民嫌棄寒酸　業者超委屈

▲藍衣里民嫌棄愛心便當寒酸，認為業者讓里長沒面子。（圖／翻攝業者臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋區華福里陳姓里長6年來的每周三，都會準備愛心餐點給有需要的長者。沒想到，有業者26日主動加入，送了100個便當幫忙，卻被里民嫌棄「香腸配3菜」，讓他們委屈地說，感覺美意被踐踏。

影片顯示，一名身穿藍色上衣的阿伯，26日到里長辦公室要領愛心便當，看到便當內只有一根香腸配上炒冬粉、油菜以及竹筍，直接開口大嗆業者說，「共餐到現在6年了，從來沒有這麼差勁。大家會講得很難聽」、「這樣我們里長（面子）很難看」、「這不是主觀啦，看起來就很沒有價值感」。

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愛心業者則回，會再跟便當店了解一下，因為餐點內容不是他們決定的，「大哥抱歉」、「我們的小小心意啦」。

此外，其他里民也幫腔說，「妳這樣子扛不起」、「我們自己煮的也沒有這麼差」。對此，里長陳素玉表示，平時都是她自己煮跟準備，菜色都很好，認為業者送這樣的便當，讓她對不起里民。

事後，業者也在網路上發文表示，他們在板橋126個里發愛心便當，第一次遇到發便當還要給里長做面子的，也沒想到里長居然不領情，最後是她們被檢討，未來不會再跟該里長合作，「我們的便當菜色也不錯，我們特別加碼紹興香腸，成本比棒棒腿還貴兩倍，我們很有誠意」。