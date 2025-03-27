拒拍高中生畢業祝福片被公審　錫蘭：不在乎你們畢業

▲YouTuber錫蘭日前收到高中生畢聯會邀請拍畢業生祝福影片。（圖／翻攝錫蘭YouTube）

圖文／鏡週刊

畢業季來臨，彰化精誠高中畢聯會規劃在畢業典禮播放名人祝福影片，日前傳訊百萬YouTuber錫蘭，希望能獲得祝福短片，卻收到「沒有人在乎你的畢業典禮」的回覆。學生不滿，將對話截圖上傳社群公審錫蘭，結果卻引來反效果，不少網友力挺錫蘭，認為他沒有義務免費錄製影片。

對於爭議，錫蘭今日（27日）在Threads發文回應，表示台灣有個他無法理解的文化，每到畢業季就會有高中生向各種網紅、名人請求免費拍攝畢業祝福影片，「感覺就是有人做了，然後所有高中生跟風，沒有人好意思大聲拒絕。」他強調，這已經不是第一次收到類似請求，每年畢業季都會有許多學校寄來郵件，而他的回答始終如一：「不拍，不認識你學校，也不在乎你們畢業。」

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對於態度問題，錫蘭則直言，對方並非廠商，無法提供任何報酬，卻仍要求他免費幫忙，「我有什麼義務要用你舒服的方式回覆你？」他表示，自己早已公開聲明不會拍攝相關影片，但仍不斷收到請求，選擇用直接且不留情面的語氣回應，就是希望讓對方「不舒服」，讓這類請求不要再來煩他。

事件曝光後，部分網友認為錫蘭的回覆太過冷漠，直言「拒絕就好，不用這麼刻薄」。但更多人支持他的立場，認為學生不應該覺得「別人祝福是理所當然」「免費的最貴，錄一次就得罪其他沒錄的學校」，甚至有人反問：「如果學校付費，錫蘭會不會答應？」，錫蘭則未再進一步回應。



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