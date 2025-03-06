嘉義大林安納家園受贈長照服務車　提升服務量能

▲張景山董事長賢伉儷捐交通車給安納家園 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

安納家園今6日中午舉辨「長期照顧中心交通車捐贈儀式」，桃園張景山董事長賢伉儷攜手捐助交通車，協助安納家園及雅敬日照中心長輩接送服務及就醫需求，提升服務品質與多元性，安納院長張沛宸代表接受，大林鎮長許有疆、社會局長張翠瑤等人出席，送上誠摯祝福。

因老年人口快速成長，大林鎮區域又廣泛，安納家園與雅敬日間照顧中心接送、就醫需求量增加，急需一輛交通接送車補充不足，張景山董事長賢伉儷看見需求，便發揮愛心捐贈一輛具備升降梯功能的交通接送車，今捐車儀式後，安納家園準備天主教會神聖的祝福禮儀，祈求順心平安。

張景山董事長表示，安納家園在資金短缺下面臨各項挑戰，服務經濟弱勢、失能失智長輩的奉獻精神讓他備感溫馨，盼這台車的升降梯功能解決長輩行動上的不便，散播社會的溫暖與支持。

▲嘉義縣社會局長張翠瑤致詞 。（圖／嘉義縣政府提供）

張翠瑤說，這些年來安納的服務從未間斷，然而隨著需求增加，交通車服務量能卻顯得捉襟見肘，感謝張景山董事長賢伉儷讓老大人在來回接送及參與社區活動、就醫等需求時更加便利。

張沛宸院長指出，目前大林安納家園及雅敬日照服務52人，未來將持續增加服務對象，預計每年可達714人次，交通車將有效提升載送服務效能。

社會局表示，大林安納家園及雅敬日照中心交通車行駛區域為嘉義縣大林鎮及鄰近溪口鄉、梅山鄉、民雄鄉邊界，進出鄉村蜿蜒鄉道接送失能長輩至中心接受服務。