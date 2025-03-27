東森寵物攜手弘光科大！打造未來最強寵物美容與照護人才

▲東森寵物總經理李頌齡（左）與弘光科技大學副校長張聰民（右），共同簽署合作協議。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

為了讓更多年輕世代投入寵物產業、接軌市場需求，東森寵物總經理李頌齡與弘光科技大學副校長張聰民，3月27日簽署產學合作協議，雙方在門市實習與實務訓練、產業專家進校園共備課程、美容照護技術與學術交流、攜手培育未來寵物照護與美容專才等4方向合作，協助學生從校園走進職場，擁有資源、舞台與明確的職涯方向。



李頌齡指出，寵物美容不只是讓毛孩變漂亮，更是一門專業。根據產業統計，台灣寵物美容市場每年穩定成長8～10%，不論是在照護技術、產品服務，甚至跨足寵物醫療與保健領域，皆有大量專業人力需求。市場不缺人，缺的是「夠專業又懂實務」的人才。



東森寵物在全台擁有完整的寵物美容團隊，並積極推動公益活動「洗澡一次，讓10隻浪浪吃飽」。此活動自啟動以來獲得熱烈響應，也讓更多民眾了解美容不只是服務，更是一種實質改變生命的方式。未來將持續攜手教育界，投入更多資源，推動更多具社會影響力的產學合作。期待讓學生有方向、讓市場有專才、讓毛孩有更好的照顧，真正落實寵物產業的正向循環。

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▲東森寵物攜手弘光科大，共同打造未來最強寵物美容與照護人才。



弘光科技大學動物保健系主任王雪芳表示，該系長期投入伴侶動物教育，擁有全台最完善的教學設備，包括國家級寵物美容丙級考場、寵物鮮食、照護與行銷實作教室、各式照護訓練教室與食品研發空間。此次合作不僅是一紙合約，更是開啟學生「從課堂到業界」的快車道，實現真正的學用接軌。



王雪芳也說，東森寵物是動物保健系非常理想的合作夥伴，不只是因為其在產業中的高度影響力，更因為對人才培育與社會責任的長期投入。透過此次合作，學生能提早進入職場節奏，建立自信，也真正愛上這個行業。