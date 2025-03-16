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不只iPhone！LINE「偷看不顯示已讀」　安卓也有解了

LINE不顯示已讀「偷看」密技曝光！　iPhone實測有效安卓也有解

▲網友分享如何偷看LINE訊息，卻保持未讀紀錄的祕訣。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

如何在LINE上神不知鬼不覺地偷看訊息？有網友分享，只要在收到訊息時，先從螢幕上方下拉通知中心，再點進聊天室，就能達成目的。許多iPhone用戶實測後表示有效。但要注意，此方法僅適用於iPhone。

近日，一位日本網友在X（前身為推特）上發布了一段教學影片，揭露了iPhone一個鮮為人知的技巧，讓用戶能夠在不顯示「已讀」的情況下閱讀LINE訊息。影片中示範，用戶首先開啟LINE進入聊天列表，接著從螢幕頂端下拉通知中心並按住，此時即可用另一隻手指點入對話框，滑動瀏覽訊息內容，最後返回聊天列表並放開通知中心，訊息仍會保持未讀狀態。

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台灣網友將這招祕技轉發到Threads平台，並宣告這個方法經實測證實有效，吸引快52萬點閱率，一票網友實測後驚呼：「我試了，真的可以看完整個訊息還能顯示不已讀」「真的可以耶，謝謝妳我好需要」「謝謝分享，這方法實測有用，真的顯示未讀」「好酷，實測後真的成功」。

然而，也有使用者反映，嘗試使用此功能退出時，程式反應遲緩，一度以為手機當機。結果稍有鬆手，訊息便顯示為已讀，直言「一個閃失就讀了，還是不要輕易嘗試」。此外，Android 用戶若想偷看訊息並顯示未讀，可考慮下載「已讀不回助理」App，據使用者分享，此App即使在對方撤回訊息後，也能查看內容。


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