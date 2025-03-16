快更新LINE！聊天紀錄「自動備份」設定出包　官方急公告

▲LINE「自動備份頻率」設定出包，呼籲用戶趕緊更新，或是將設定手動調回。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

有93％的台灣民眾每天都在使用LINE，該通訊軟體全台活躍用戶高達2200萬人，不過近日LINE卻發生自動備份設定出包的事件，「自動備份」頻率被系統自動更改為「永不」，對此官方也急忙發佈公告，要用戶趕緊更新，或是將設定手動調回。

通訊軟體LINE在2025年2月25日釋出的iOS LINE 15.2.2版本，發生「自動備份」設定異常的情況。原先用戶設定自動備份頻率為「每天」、「每3天」，被系統自行更改為「永不」，導致聊天紀錄無法正常備份，若用戶未發生此一設定遭到變動，未來若更換手機，或是將程式卸載後重新安裝，都會讓過去的聊天紀錄遺失，重要資訊無法復原。

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對此LINE官方發佈公告，呼籲用戶趕緊更新到iOS LINE 15.2.3版本，用戶也可從LINE主頁進入，點擊螢幕右上方的「設定」，接著點選「備份聊天紀錄」，就能手動更改，而LINE也建議將「自動備份頻率」改為「每天」，以確保資料安全無虞。

LINE在公告中也提到，若用戶已在「自動備份頻率」設定遭系統變更後，以手動方式更改回原本的設定，當用戶更新制最新的到iOS LINE 15.2.3版本，應用程式仍會維持原本的設定。

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