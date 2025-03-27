　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

▲▼2017年6月30日，中國國家主席習近平在香港會見香港首富李嘉誠。（圖／路透）

▲2017年6月30日，大陸國家主席習近平在香港會見香港首富李嘉誠。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長和實業擬將巴拿馬運河兩端港口，出售給美國貝萊德牽頭的財團，引發北京不滿。在長和似乎決意出售港口之際，傳出北京方面已要求大陸國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作，以繼續向他施壓。

《彭博》引述知情人士表示，大陸高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目。知情人士並稱，已在進行中的合作項目不受這一要求影響。

知情人士還表示，大陸同時正在對境內外李氏家族相關企業所有現有和擬議中的投資進行調研和梳理，以更好掌握與其有關的商業往來。

報導稱，暫停新增合作並不意味著大陸禁止國有企業與李氏家族保持業務往來，儘管此舉可能給96歲高齡的李嘉誠帶來更多壓力。長和目前由李嘉誠的大兒子李澤鉅主管。

▲▼巴拿馬運河。（圖／路透）

▲巴拿馬運河。（圖／路透）

彭博上周引述知情人士報導，大陸有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。但是，目前長和與貝萊德等各方正按期推進，仍力爭按計畫在4月2日前簽署最終協議，顯示談判尚未因大陸官方對該交易的不滿而中斷。

長和系此前已經削減在大中華區的資產敞口，目前長和收入中只有12％來自香港和中國大陸，這可能意味著與北京關係惡化對長和集團的衝擊有限。李澤鉅管理的另一家企業長江實業集團則有眾多地產業務位於大陸，包括五分之一的長期出租投資地產等。

李嘉誠另外一個兒子李澤楷的盈科拓展集團也有不少業務在大陸，他旗下保險公司富衛正雄心勃勃拓展大陸業務，而這可能需要與大陸公司進行合作。李澤楷日前受邀出席了在北京舉行的大陸發展高層論壇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／今年首亮橙色燈號　恐飆38度「極端高溫」
80%的人按過！財政部發票兌獎APP「狂按4顆圓圈」崩潰：被
河正宇臨時缺席「緊急住院開刀」　宣傳活動全取消
新光三越氣爆釀5死！火調報告明出爐　爆炸原因：有瓦斯殘留
快訊／新竹4月女嬰趴睡40分窒息　宣告不治
「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服
大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期
快訊／柯文哲痛到受不了　北所：已就醫恢復良好
快訊／熱爆！　今飆破37度
國軍桌曆正妹遭判刑　已申請退役

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

月租200元！19歲女每晚「睡公司廁所」　她：還會在裡面煮飯

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

真版醉後大丈夫？6歲童失蹤被醉漢送回：叔叔帶我去KTV

陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

月租200元！19歲女每晚「睡公司廁所」　她：還會在裡面煮飯

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

真版醉後大丈夫？6歲童失蹤被醉漢送回：叔叔帶我去KTV

陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

樂天新MC「中空錄影」穿超貼！上圍兇爆 一轉身…真實曲線全看光

《對馬戰鬼》真實神社全面禁止遊客　竟是遭到多種無禮惡行

快訊／台東恐飆38度「極端高溫」！今年首亮橙色燈號

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

台積電避險增資海外公司百億美元　投審會過關

北所稱柯文哲恢復良好？　陳智菡：柯昨才告知律師「身體極不適」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

告五人世運演唱會倒數　驚喜獲續約成「全球代言人」

楠梓漢輸了！　高雄Q1「購屋熱區」冠軍賣破百戶

萬海13100 TEU滿春輪4月交付　投入亞洲南美航線

【Z世代的金錢觀】$20車資喊貴…快$300的盲盒卻一次買3個！

大陸熱門新聞

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

陸海警船停留釣魚台92小時創紀錄！

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

公司嚴禁上班離開辦公室　員工直呼：像坐牢

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

更多熱門

相關新聞

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口，引發大陸與香港的輿論風暴。儘管外媒說出售計劃正如期進行，但最新消息是，港府傳出與長和接觸、介入交易，以討論出「合理的解決辦法」。

賣港口爭議之際　李嘉誠次子赴北京「與李強同框」

賣港口爭議之際　李嘉誠次子赴北京「與李強同框」

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠長和公佈2024業績報告 港口總收入1923.27億元

李嘉誠長和公佈2024業績報告 港口總收入1923.27億元

港媒警告陸船恐「無處可靠」

港媒警告陸船恐「無處可靠」

關鍵字：

李嘉誠長江和記長和巴拿馬運河李澤楷

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面