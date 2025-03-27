施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

▲2017年6月30日，大陸國家主席習近平在香港會見香港首富李嘉誠。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長和實業擬將巴拿馬運河兩端港口，出售給美國貝萊德牽頭的財團，引發北京不滿。在長和似乎決意出售港口之際，傳出北京方面已要求大陸國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作，以繼續向他施壓。

《彭博》引述知情人士表示，大陸高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目。知情人士並稱，已在進行中的合作項目不受這一要求影響。

知情人士還表示，大陸同時正在對境內外李氏家族相關企業所有現有和擬議中的投資進行調研和梳理，以更好掌握與其有關的商業往來。

報導稱，暫停新增合作並不意味著大陸禁止國有企業與李氏家族保持業務往來，儘管此舉可能給96歲高齡的李嘉誠帶來更多壓力。長和目前由李嘉誠的大兒子李澤鉅主管。

▲巴拿馬運河。（圖／路透）

彭博上周引述知情人士報導，大陸有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。但是，目前長和與貝萊德等各方正按期推進，仍力爭按計畫在4月2日前簽署最終協議，顯示談判尚未因大陸官方對該交易的不滿而中斷。

長和系此前已經削減在大中華區的資產敞口，目前長和收入中只有12％來自香港和中國大陸，這可能意味著與北京關係惡化對長和集團的衝擊有限。李澤鉅管理的另一家企業長江實業集團則有眾多地產業務位於大陸，包括五分之一的長期出租投資地產等。

李嘉誠另外一個兒子李澤楷的盈科拓展集團也有不少業務在大陸，他旗下保險公司富衛正雄心勃勃拓展大陸業務，而這可能需要與大陸公司進行合作。李澤楷日前受邀出席了在北京舉行的大陸發展高層論壇。