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李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口，引發大陸與香港的輿論風暴。儘管外媒說出售計劃正如期進行，但最新消息是，港府傳出與長和接觸、介入交易，以討論出「合理的解決辦法」。

《彭博》稍早引述消息報導，長和將兩個巴拿馬港口出售給貝萊德牽頭財團的計劃正如期進行，有關各方現正敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議，而涉及長和其他41個港口的交易均在推進。

不過《南華早報》引述消息指出，距離將旗下兩座巴拿馬港口出售給貝萊德牽頭財團的爭議交易達成期限僅剩一周之際，長和與港府正就討論「合理的解決辦法」。

報導引述消息稱，在3月4日長和意外宣布將所有海外港口業務出售後，港府立即與長和進行接觸。

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

▲巴拿馬運河。（圖／路透）

《南華早報》引述政府消息人士稱，「雙方一直保持接觸，試圖尋找合理的解決方案」。

報導引述消息人士稱，目前選擇有限，因為取消出售可能會代價高昂，並帶來嚴重的政治影響，而繼續推進出售將對公司和國家造成損失。

大陸港澳辦與中聯辦多次轉載《大公報》文章批評長和出售巴拿馬港口行為。港澳辦網站昨（26）日傍晚在相隔7天後，再次轉載批評長和的報導，指「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」。

大陸港澳辦轉發的《大公報》文章引述觀點稱，營商無視甚至犧牲國家發展利益，對企業的長遠發展而言，是一種短視的甚至是自毀基石的行為。「有關企業應該算好長遠帳、算好國家發展大帳，小心處理，切勿因小失大，不能執迷不悟。」

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