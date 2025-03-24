賣港口爭議之際　李嘉誠次子赴北京「與李強同框」

▲李嘉誠次子李澤楷（後排右一）出席中國發展高層論壇。（圖／翻攝中新社）

記者陳冠宇／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長和集團擬出售巴拿馬港口，引發北京反彈之際，李嘉誠次子、盈科拓展集團主席李澤楷昨（23）日獲邀在北京出席中國發展高層論壇，並與大陸國務院總理李強同場大合照，格外受到關注。

北京官方對長和賣港口一事暫無正式公開評論，但《華爾街日報》指大陸國家主席習近平對此「震怒」。而先前多次轉載《大公報》文章的大陸國務院港澳辦及中聯辦，自上周轉載香港特首李家超評論後，至昨日未再轉載有關長和事件的文章。

香港《明報》報導，根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是「中方企業界代表」之一，並上台大合照。根據一連兩日的公開議程，李澤楷並無獲邀發言。

央視片段顯示，開幕儀式上，李澤楷坐在香港財政司長陳茂波後一排，旁為諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）。

▲大陸國務院總理李強出席中國發展高層論壇。（圖／翻攝新華社）

大陸部分媒體關注李澤楷在港口風波期間現身北京，新浪財經一度刊文〈敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇〉，但其後文章連結不能登入。騰訊網轉載深圳「直新聞」相同標題的文章，其後在標題句尾加「？」，則仍能登入。

香港親北京的《大公報》上周五刊出評論文章，不點名指有香港企業出售港口涉嫌違反香港《基本法》23條的原則性條文；大陸國務院港澳辦截至昨日無轉載該文章。

其他香港出席論壇者包括港交所主席唐家成、香港中文大學前校長劉遵義、中華電力首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。

其他出席開幕儀式包括港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。