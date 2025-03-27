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不想提早衰老！醫師點名「加速端粒縮短」的5大壞習慣

▲▼衰老,壞習慣,抗老。（圖／取自photoAC）

▲不想提早衰老，快檢視生活習慣！（圖／photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

現代人生活忙碌、壓力大，經常在不知不覺中養成一些傷身壞習慣，不僅讓身體提早老化，連精神與外貌也跟著走下坡，人體細胞的老化，取決於細胞DNA端粒的部分，Dr. Li李政家脊骨神經醫學博士在說明「如何抗衰老」的影片中提到「端粒」是染色體末端的DNA重複序列，具有保護染色體的功能，端粒（Telomeres）作為老化過程中的關鍵指標，其長度與老化程度密切相關，有長期靜坐習慣的人「端粒」會比較延長，交友狀態不錯「端粒」也會比較延長，並指出有以下5大壞習慣的人更容易衰老！

壞習慣1：熬夜晚睡，睡眠不足

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熬夜是加速老化的頭號元兇！長期睡眠不足會導致身體修復機制失調，黑眼圈、膚色暗沉、免疫力低落等問題接踵而來，建議每天保持7～8小時高品質睡眠，讓細胞在夜晚獲得完整修復，是維持青春活力最基本的條件。

壞習慣2：常吃加工食品、碳水化合物、糖分

Dr. Li 李政家脊骨神經醫學博士指出，經常攝取加工食品、高糖或高碳水飲食，會加速端粒縮短、導致老化提早發生。國民健康署也提醒，長期食用加工肉品與紅肉，將顯著增加大腸癌風險，根據國際癌症研究機構（IARC）研究，像是香腸、火腿、培根等加工肉，在製程中常添加防腐劑、亞硝酸鹽等成分，恐產生致癌物質，建議民眾減少西式早餐中加工肉品的攝取，以魚肉或瘦肉替代，更健康也同樣美味。

壞習慣3：缺乏運動或是劇烈運動

久坐不動與過度劇烈運動，都是加速老化的隱形陷阱。根據Dr. Li李政家脊骨神經醫學博士的說法，人體細胞的老化關鍵在於染色體末端的「端粒」長度，當運動量過少或長期劇烈運動，都可能導致端粒縮短、細胞老化速度加快，國民健康署也提醒，缺乏活動會使血液循環變差、肌肉流失，增加罹患大腸癌、乳癌等慢性疾病風險，建議每週進行至少150分鐘中等強度運動，如快走、健康操、做家務等，並以分段方式累積，避免過度或完全不動，找到剛剛好的活動節奏，才能延緩老化、維持健康活力。

壞習慣4：生活壓力比較大

壓力過大會促使身體釋放大量壓力荷爾蒙，長期下來容易導致內分泌失調、免疫下降，甚至影響皮膚狀況與情緒穩定，學習透過冥想、深呼吸或靜心療癒等方式釋放壓力，能讓身心真正回歸平衡。

壞習慣5：吸煙上癮，衰老越快

眾所周知「吸煙危害健康」，煙草燃燒釋放的尼古丁會導致上癮，並損害心血管健康，使用菸草不僅會對人體造成危害也會致癌，與酒精類飲品併用時，更是加劇對人體的危害程度，國民健康署也指出研究顯示，肺癌患者中高達90%的比例有吸菸的習慣，是導致肺癌的最主要原因，且所有癌症的死亡人口中有22%的比例與菸害有關。

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