　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

▲大陸公佈50項項食品安全國家新標準。（圖／翻攝微博）

▲大陸公佈50項項食品安全國家新標準。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委及國家市監局今（27）日公佈發佈了50項食品安全國家標準和9項標準修改單。新標準包括食品標籤標準2項、特殊膳食食品標準3項、食品產品標準4項、生產經營規範標準3項、食品相關產品標準1項、食品添加劑和食品營養強化劑質量規格標準8項、檢驗方法標準29項及《生乳》、《滅菌乳》、《食品中污染物限量》等9項標準修改單。

《央視》報導，在本次發佈的新標準中，和大家日常選購食品息息相關的是兩個關於食品標籤的新標準，兩項標準均設置了2年的過渡期。

▲大陸公佈50項項食品安全國家新標準。（圖／翻攝微博）

《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》實施後，食品標籤上將強制標示致敏物質，日期等內容的標示也將發生重要變化。專家提到，食品標籤在全球食物過敏風險管理中被視為最有效的工具，為了保障消費者的食品安全，盡可能降低食物過敏的發生概率，新標準實施後，我國食品標籤將要求強制標示致敏物質信息。

此外，新標準要求預包裝食品的保質期以到期日的形式標示，消費者不再需要自行計算，同時，規定保質期6個月以上的食品可不標示生產日期，僅標示食品保質期和保質期到期日。

至於有很多食品標榜「追求天然」，以「零添加」或「不添加」為廣告主打，吸引消費者購買，為避免對消費者的誤導，新的預包裝食品標籤標準公佈後，不允許再使用「不添加」、「零添加」等用語，對食品配料進行特別強調。

此外，新標準上路後，還將主動引導消費者「減油，減鹽和減糖」，其修訂後的營養標籤將包含四種資訊，即營養成分表、營養聲稱、營養成分作用聲稱以及其他補充信息。尤其在其他補充信息方面，可以使用消費者更為熟悉的油和鹽取代脂肪和鈉，用「卡」替代「千焦」等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣土地公釋出10公頃地　好市多也來了
快訊／「1748死亡連署」罷免綠委　吳崢告9案領銜人偽造文書
赴日必看！日本3大機場啟用「自助通關機」　入境必做1事
深V超兇狂吸客！　警掀拉簾老司機秒軟
「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣　全看傻：秒打回台灣
Andy手抱資料現身調查局！　應訊6小時
快訊／南韓野火「逼近市區」　緊急訊息發布撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

真版醉後大丈夫？6歲童失蹤被醉漢送回：叔叔帶我去KTV

陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

傳蔡英文訪日遭拒　陸使館自問自答：何許人也？人盡皆知！

隱私裸奔？小紅書單月存取權限9萬次　官方冷回：很正常

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富　身家上看655億美元

快訊／323封「台獨打手」舉報信　國台辦曝光11人名單有八炯、劉世芳　　

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味　陸老闆被抓賠到脫褲

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

真版醉後大丈夫？6歲童失蹤被醉漢送回：叔叔帶我去KTV

陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

傳蔡英文訪日遭拒　陸使館自問自答：何許人也？人盡皆知！

隱私裸奔？小紅書單月存取權限9萬次　官方冷回：很正常

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富　身家上看655億美元

快訊／323封「台獨打手」舉報信　國台辦曝光11人名單有八炯、劉世芳　　

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味　陸老闆被抓賠到脫褲

今超熱「高溫飆36度」　周五變天「大降溫」雨連下6天　

藍白被民進黨定位為「境內敵對勢力」　還不驚醒力抗？

「米粉vs.冬粉」哪個更健康？　專家揭營養差異

北市螢火蟲季4／1開跑！螢況高峰期曝　導覽、手作時間一次看

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

長青田徑賽超狂！花蓮獲37金30銀18銅　90歲吳春花奪4金

清明4天連假上班薪情大不同！　這2天領雙倍

暴風圈推案！　Q4雙北進51場新案「僅2場完銷」

春季養肝最重要！飲食以清淡溫和補益元氣　醫：多吃綠色蔬菜

任天堂突宣布今播出新節目　30分鐘聚焦2025年Switch遊戲

吳婉君深夜遭趙駿亞家暴！報案後2警護送畫面曝光

大陸熱門新聞

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

陸海警船停留釣魚台92小時創紀錄！

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

公司嚴禁上班離開辦公室　員工直呼：像坐牢

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

女住戶高喊「救命啊」！鄰居報案結果超尷尬

利潤年減逾4成！美零售商迫中國供應商降價

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

更多熱門

相關新聞

「涓豆腐」天花板有老鼠亂竄！北市衛生局抓2項衛生缺失

「涓豆腐」天花板有老鼠亂竄！北市衛生局抓2項衛生缺失

台北市大直美麗華商場內「涓豆腐」被爆食安爭議，日前有民眾用餐時看見天花板夾層有小老鼠出沒，一名17歲男性顧客用餐後出現上吐下瀉。對此，台北市衛生局今表示，現場用餐區、食品作業區均未發現病媒及病媒出沒痕跡，但查有另外2項缺失。

肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰

肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰

注意！陸18種「瘦身咖啡」添加含毒性中樞抑制藥 一喝就會心悸嘔吐

注意！陸18種「瘦身咖啡」添加含毒性中樞抑制藥 一喝就會心悸嘔吐

營養師點名「4種人」是腎結石高風險族群

營養師點名「4種人」是腎結石高風險族群

一票大胃王「超驚人食量」卻吃不胖！　醫曝真相

一票大胃王「超驚人食量」卻吃不胖！　醫曝真相

關鍵字：

食安食品安全標準標籤保久乳飲食牛乳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面