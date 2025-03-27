陸公佈50項食安國家標準　禁用「不添加、零添加」標示

▲大陸公佈50項項食品安全國家新標準。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委及國家市監局今（27）日公佈發佈了50項食品安全國家標準和9項標準修改單。新標準包括食品標籤標準2項、特殊膳食食品標準3項、食品產品標準4項、生產經營規範標準3項、食品相關產品標準1項、食品添加劑和食品營養強化劑質量規格標準8項、檢驗方法標準29項及《生乳》、《滅菌乳》、《食品中污染物限量》等9項標準修改單。

《央視》報導，在本次發佈的新標準中，和大家日常選購食品息息相關的是兩個關於食品標籤的新標準，兩項標準均設置了2年的過渡期。

《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》實施後，食品標籤上將強制標示致敏物質，日期等內容的標示也將發生重要變化。專家提到，食品標籤在全球食物過敏風險管理中被視為最有效的工具，為了保障消費者的食品安全，盡可能降低食物過敏的發生概率，新標準實施後，我國食品標籤將要求強制標示致敏物質信息。

此外，新標準要求預包裝食品的保質期以到期日的形式標示，消費者不再需要自行計算，同時，規定保質期6個月以上的食品可不標示生產日期，僅標示食品保質期和保質期到期日。

至於有很多食品標榜「追求天然」，以「零添加」或「不添加」為廣告主打，吸引消費者購買，為避免對消費者的誤導，新的預包裝食品標籤標準公佈後，不允許再使用「不添加」、「零添加」等用語，對食品配料進行特別強調。

此外，新標準上路後，還將主動引導消費者「減油，減鹽和減糖」，其修訂後的營養標籤將包含四種資訊，即營養成分表、營養聲稱、營養成分作用聲稱以及其他補充信息。尤其在其他補充信息方面，可以使用消費者更為熟悉的油和鹽取代脂肪和鈉，用「卡」替代「千焦」等。