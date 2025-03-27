50歲男遊客花蓮溪口落水　救起送醫宣告不治

▲員警與海巡人員協力將落海民眾救上岸。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部26日時，分別於七星潭及花蓮溪口海域接獲兩起民眾溺水案件，經第一二岸巡隊七星潭安檢所、花蓮漁港安檢所、鹽寮安檢所、第二機動巡邏站及第六海巡隊等人員馳赴現場救援，並通報花蓮縣消防局美崙及仁里消防分隊等友軍單位協處，成功將2名溺水民眾救起並將2人送醫，但其中一名男子經送醫急救仍宣告不治。





第一二岸巡隊26日接獲兩起溺水案件，當天上午7時許及下午5時許，分別由巡查人員主動發現及民眾撥打118專線接獲通報，於七星潭海域有1名年約60歲婦人，以及外縣市前來花蓮溪口遊憩之年約50歲男性紛紛有溺水狀況。

▲▼現場進行心肺復甦術搶救並由救護車送醫。

海巡同仁在獲報後隨即攜帶救生裝備及駕駛100P救生艇馳援並下水將其拖帶上岸，為把握黃金搶救時間，於上岸後立即實施心肺復甦術(CPR)，並由當地消防分隊後送花蓮慈濟及門諾醫院就醫，其中上午獲救婦人經搶救後恢復生命徵象；但另一名男性民眾經院方搶救後仍宣告不治。





東部分署第一二岸巡隊呼籲，民眾從事水域遊憩活動時，請務必穿著救生衣等安全防護裝備，另海象不佳期間應避免下海戲水，以免發生意外，如民眾於港區或岸際發現救生救難、急難事故或其他需協處情事，可隨時撥打「118海巡署服務專線」，將立即前往救援及提供相關協助。