發往台中的2貨櫃「落海救不回」　巧巧郎集運：100%按原價賠償

▲巧巧郎的貨櫃落海。（圖／翻攝自Facebook／巧巧郎，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「巧巧郎集運」從2020年成立至今，已累積26萬位會員，累計包裹數達9億個，滿意度更超過97%。不過稍早「巧巧郎」則發文透露，因為風浪過大，發往台中的貨櫃不幸掉海，已無法挽救，因此巧巧郎會承擔所有貨物的損失，「100%原價賠償」。

巧巧郎稍早在臉書粉專上發文表示，因為風浪過大的關係，發往台中的兩個貨櫃不幸落海，「其中櫃號SEGU5469160是巧巧郎的貨櫃，已無法挽救」。

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巧巧郎表示，選擇巧巧郎，等於選擇了安全，雖然他們無力挽回貨物損失，但他們將會承擔全部的經濟損失，「將100%按原價賠償，請在物流進度確認櫃號後，於APP聯絡客服處理理賠事宜」。從巧巧郎貼出的貨櫃清單也可見，「櫃號SEGU5469160」有718 PKG（包）。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「天啊！我的」、「幸好沒有人員傷亡，給巧巧郎的處理方式點讚」、「願意負責就給讚，希望沒有人員受傷」、「還好我晚了一、兩天出，幫損失的巧友QQ」、「差點遇到，今天剛收到」、「哭，我的還有兩件」。

還有網友透露自己收到的通知，「非常不幸的通知：因風浪太大，發往台中的貨櫃不幸落海，無法挽救，巧巧郎會承擔您全部損失，100%按原價賠償，再請您聯繫客服處理後續理賠事宜」。