「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

▲中國外交部發言人郭嘉昆26日回應，日本水產限制問題。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部部長王毅23日與中日友好團體會長會談時說道，近期將會公布第二次福島核處理水樣採集結果，若結果沒問題，解除日本水產品的進口限制措施一事，將會有進展。中國外交部發言人郭嘉昆26日在舉行例行記者會上，對此回應「中方立場不變」。

據《澎湃新聞》報導，一名記者向郭嘉昆提問，「如果這次福島水樣檢測結果沒有問題，限制措施會解除嗎？」

郭嘉昆回應，在王毅外長和日本外相岩屋毅，共同主持召開的第六次中日經濟高層對話上，日方重申，接受對福島核污染水排海長期國際監測，和中方獨立取樣監測的承諾，「雙方確認持續進行上述監測活動，在結果沒有異常的前提下，就日本水產品輸華問題進行相關的諮詢。」

▲▼日本近期將會公布第二次福島核處理水樣採集結果。（圖為日本福島縣相馬市漁市／路透）

郭嘉昆表示，「我想強調的是，中方反對日方單方面啟動，福島核污染水排海的立場並沒有改變，去年以來，中國專家已兩度赴日獨立取樣，並及時公布了相關的檢測結果。」

他還說道，「在日方履行承諾、檢測結果未出現異常的基礎上，中國海關總署於3月12日，應約同日方在北京，就日本水產品安全問題，進行了技術交流，中國將繼續會同國際社會，敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海，始終處於嚴格的國際監督之下。」