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昏迷病人陰莖有納粹刺青！　澳洲醫「拍下傳同事共賞」慘了

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲澳洲一名醫生發現昏迷病患的陰莖有納粹標誌的刺青後，竟拍下傳給同事，最後被罰款20萬。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名整形外科醫生因在WhatsApp分享昏迷病人陰莖帶有納粹標誌刺青的照片，被法院裁定嚴重違反醫德，而被處以1萬澳元（約新台幣20.7萬元）罰款。不過，法院考量他事後迅速認錯，因此未進一步吊銷其執業資格。

據澳洲ABC報導，這起事件發生於2019年4月。當時，一名男子因自製管狀炸彈爆炸受重傷，被送往當地醫院治療。這名昏迷的男子在加護病房接受了插管治療一周。期間，一名整形外科醫生注意到，他的陰莖刺有納粹標誌，於是便拍下照片，透過WhatsApp與其他醫療人員分享。

2019年12月，醫療監察機構接獲舉報，隨後將案件提交醫療法庭審理。負責裁決的法官墨菲（Peter Murphy）表示，病人在昏迷期間處於極度脆弱的狀態，對治療他的醫生有高度信任，因此這名醫生的行為「極不專業」。澳洲醫學委員會原建議將這名醫生停職6個月，但由於醫生在拍照後「立即感到後悔」，最終僅裁定罰款1萬澳元。

涉事醫生一度面臨刑事指控，但後來與病人通過恢復性司法（restorative justice）機制達成「私人協議」，刑事案因此被撤銷。醫生在法庭上陳述，自己在澳洲長年飽受種族歧視，病人陰莖上的納粹標誌讓他感覺對他的民族帶有貶抑意味，所以才產生強烈情緒反應，做出不當行為。

不過，法院認定他的行為不符合專業標準，作出相應處罰。墨菲法官指出，這名醫師當時正承受公共醫療體系的巨大壓力，事件發生後，他辭去醫院職務，並在歷經5年後恢復私人執業。

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