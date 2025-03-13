陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統台灣」絕不允許

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹「武統台灣」被廢止居留許可。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配「亞亞在台灣」因宣揚武統被廢止居留許可，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸配若只是宣揚「統一」，其實跟國內很多宣揚統一的人沒什麼不同，但「亞亞」宣揚「武力統一」就是絕對不行的，是聯合國公約禁止的「鼓吹戰爭」。

梁文傑13日在記者會上提到，宣揚武力統一台灣不是言論自由的保障範圍，「鼓吹戰爭」是聯合國《公民與政治權利國際公約》禁止的，這在台灣也被承認為國內法，「任何人在台灣鼓吹戰爭，特別是鼓吹用戰爭來攻打台灣，這是絕對不允許的，也不是言論自由的保障範圍。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，他們也看到一些令人矚目的個案，正在將YouTube、抖音上過去的影片刪除，「從某個角度來看，政府有所作為的話，大家就會比較知道界線在哪了。」

不過，梁文傑也坦言，陸配若宣揚「統一」，那跟國內很多宣揚統一的人，從某個角度來看是一樣的，「很多國人也在宣揚統一，所以你沒有辦法指責這些陸配，她有她的思想，那就是每個人的政治取向，也是台灣這個地方的多元性，所以這部分我們是沒有辦法，也不會去做限制或取締。」

但宣揚「武力統一」的部分，梁文傑強調，這是絕對不行的，在《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》中有規定「不得危害國家安全和社會安定」，宣揚「武統」絕對是危害國家安全和社會安定。

至於「亞亞」等陸配的相關行為是否為對岸新型態的滲透手段，梁文傑認為，當然不能排除有部分人受到對岸的指示，但大部分人可能是為了流量，想在抖音上面能夠竄紅，覺得這樣是一個能在大陸迅速打開知名度的好方法。

▼「亞亞在台灣」已被限期離開台灣。（圖／翻攝劉女YT帳號）

