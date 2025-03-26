屏東滿州鄉九棚成國家火箭發射場　開發太空科技產業蓄勢待發

▲國家火箭發射場域確定落腳屏東九棚 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

經2年選址評估作業，國科會今（26）日發佈新聞稿，第一個國家火箭發射場定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村。縣長周春米表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，不僅牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，目前亦有太空產業進駐屏東科學園區及科技產業園區，即將形成產業供應鏈，太空產業在屏東蓄勢待發，縣府將全力配合推動。

縣府表示，為建置國家發射場域，國科會於去年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」與「臺東縣達仁鄉南田部落」及2處候選場址，並於同年11月30日及12月1日分別辦理候選場址公聽會後，就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標進行評選審查。今日國科會舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，決議確認國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村。

依據國科會發出的新聞稿指出，2處候選場址的「發射條件」皆符合基本要件，「開發潛力」亦差異不大，惟「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，滿州鄉九棚村具有優勢，特別以「面積規模與使用性」、「環境敏感地區之避免」及「土地取得難易度」等衡量指標差距較為明顯，因此經委員共識選定滿州鄉九棚村為國家發射場域位址。

消息第一時間傳來，縣府團隊十分振奮，周春米縣長表示，自國科會開始勘選國家發射場域候選場址以來，縣府團隊傾力配合，除了與國科會、滿州鄉公所共同進行地方溝通，取得居民簽連署書全力支持外，縣府團隊更協助國科會盤點各項基礎設施，包括地籍圖資更新、水電、醫療、聯外交通路網升級配套，做好各項準備。

國家火箭發射場確定落腳屏東後，國科會後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。國科會也特別重視與在地既有的歷史及人文結合，將與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升知識教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益。

同時國科會考量該2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，將結合2地優勢推動國家科技發展，並將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好。

周縣長表示，縣府已經計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來縣府與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東、開創星未來！

