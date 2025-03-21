高鐵4／14起短期增班「每周多17列次」　下周一開放購票

▲高鐵4/14起實施短期增班，每周多開17列次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應旅運需求大增，台灣高鐵宣布，4月14日起至6月30日將實施短期增班，每周增開17班次列車，包括南下13班、北上4班，3月24日凌晨零時起陸續開賣車票。

高鐵尖峰時段壅擠，因應旅運需求攀升，台灣高鐵4月14日起至6月30日將實施短期增班，每周增開17班次，短時增班班次將自3月24日凌晨起陸續開放訂票，其中3月24日起開放4月14日到4月20日間增開車次車票預售，4月21日起增開車次，則依一般訂位預售期程逐日開放購票。

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台灣高鐵公司表示，此次增開17班次後，每周班次數將由現行1103班次增至1120班次。周六南下、周日北上的中午時段分別增開4班次、2班次，以滿足周末返鄉及出遊的旅客需求。

其中，高鐵周日增開之1534車次為行駛台中-南港之區間列車，並於13：04自台中站發車，方便周末北上短程旅客快速往返目的地。另也針對周間中午及晚間、旅運需求較高時段增開車次。

高鐵公司說明，高鐵去(2024)年已於1月及7月二度實施常態性增班計畫，將每周固定班次提升至每周1103班次，另於去年11月及12月實施為期二個月的短期增班計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。台灣高鐵公司亦將觀察本次短期增班效果，作為後續長期班次調整之參考依據。