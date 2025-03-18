加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府近期加大清查持有大陸身分證、護照、居住證者，陸委會副主委沈有忠表示，持有大陸居住證可能造成國人「身份混淆」，政府會對此進行風險控管，但台胞證是旅行證件，政府不會去進行控管。

沈有忠今（18）日以「當前兩岸關係與政府兩岸政策」為題，在國立政治大學東亞研究所進行演講。對於政府加大清查國人是否持有大陸證件，有在場學生詢問，如果兩岸關係進一步緊張，政府對台胞證與兩岸航班是否有更嚴厲的政策？

沈有忠表示，禁止國人擁有大陸戶籍與國籍是既有法律；雖然法律未規定國人不能擁有大陸居住證，但是持有居住證可能造成身份混淆，所以政府會進行風險控管，但「沒有不讓國人去申請」。

沈有忠接著說，兩岸航班的增加或減少是看航空公司狀況，政府並沒有朝向減少航班航點的趨勢。至於台胞證，他說，這是旅行證件，台灣只要有人員要去大陸、要辦台胞證，政府也是沒有辦法去控管。

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

另對兩岸人員往來，沈有忠指出，大陸去年通過的「懲獨22條」，絕對是影響當前兩岸交流最重要的阻礙與障礙，因為該意見對於「獨」的定義是相對寬鬆與模糊。

沈有忠提到，去年台灣赴陸交流約277萬人次，大陸來台僅約45萬人次，「到底誰在阻擋交流？」他說，兩岸交流卡關，在於大陸把交流當成政治工具，有助於統一的才交流，比如媽祖或關公。

他還說，兩岸交流風險正在提高，因為大陸用政策去調整交流，而且背後的方向性非常明確。同時，兩岸的緊張局勢正在升高，並不利於現在交流的情況。

沈有忠直言，我方希望能從善意交流開始，但大陸一邊說要交流、拿胡蘿蔔出來，另一隻手拿著狼牙棒、軍機軍艦持續在台灣周邊行動，這讓我方認為交流必須要更加謹慎。