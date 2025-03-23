中壢區「大樓磁磚掉落」　被砸民眾手護頭彎腰跑過！驚險畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

現在氣候逐漸回暖，是冬天、春天轉換之際，同時這個時節氣候溫差大，22日林森北路才傳出磁磚剝落，導致小客車內一對母女受到輕傷，如今，桃園中壢區也傳出磁磚剝落，砸中路過的民眾，民眾守護著頭部快速跑過，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

▲民眾被掉落的磁磚砸中。（圖／翻攝自Threads）



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有網友在Threads發文，貼出行車紀錄器，22日下午行經中壢區龍岡路二段，看到左側的磁磚剝落，一位身穿深色衣服的民眾剛好經過，被掉下的磁磚砸中，受到驚嚇後手護著頭快速跑過。

事實上，22日中午台北市林森北路、民生西路口一處大廈外牆，也發生類似的事故，大片磁磚從高處掉落，當場砸中小客車車頂，後擋風玻璃隨即碎裂、整片彈起，車頂也嚴重凹陷變形，車內的一對母女受到輕傷，幸好2人意識均清醒，後續前往馬偕醫院治療，沒有生命危險。

經初步查證，本次為10樓混凝土雨庇掉落所致，建管處將責成建物所有權人，一週內完成臨時防護措施，並應於半年內完成整棟外牆檢修及申報作業，以防止類似情形再次發生。北市建管處表示，該次意外為10樓混凝土雨庇掉落所致，將依法重罰30萬，並責令限期完成全檢修改善。

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▼台北市林森北路大樓磁磚脫落砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

