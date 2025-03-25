桃園市農會三巨頭出爐　游象紀「回鍋」全票當選理事長

▲桃園市農會三巨頭出爐，游象紀(右)全票當選理事長。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市農會25日召開第20屆第1次理監事會議，選舉理事長、常務監事及聘任總幹事，過程和諧，分別由游象紀、莊玉輝以全票當選理事長、常務監事，周宗維也獲全部21位理事同意續聘總幹事。甫出爐的游象紀理事長，曾擔任第16、16屆理事長，再度回鍋並以全票當選，展現其寬廣人脈和人和。

桃園市長張善政於市農會完成三巨頭改選後，出席市農會及各區新任農會三首長暨農政單位業務交流聯誼餐會，感謝桃園市農會前理事長李文政多年的付出。張善政表示，這次農會改選是由農民共同推舉傑出會員代表、理監事及農事小組長為農民服務，攜手推動農會發展。

▲桃園市農會三巨頭出爐。（圖／農業局提供）

此外，對於青年農民、產銷班及農企業的用心輔導，在大家團結合作下，桃園成功發揮農業效益提高產值，持續為農民創造更佳的發展環境。農業局長陳冠義表示，市府與農會的緊密合作中，近年來陸續推動農機補助、肥料補助及青年輔導等政策落實的成果，也看到了桃園優秀農民屢創佳績的驕人表現。

陳局長表示，桃園市擁有許多優秀農民及團隊，相信在市府與農會新團隊的帶領之下，桃園必能走向智慧與科技農業的嶄新時代，創造更多機會與希望，讓每一位辛勤的農民都能收穫滿滿，也讓市民品嚐到最純粹的農特產品。